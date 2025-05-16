陳大天閃兵延燒！果陀舞台劇宣告取消演出 接替演員曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣演藝圈大票「閃兵藝人」遭掃蕩，包括陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓等藝人都遭拘提，其中陳大天17日原本要和聶雲、小煜、大霈等人在台南演出果陀音樂劇《三個傻瓜》，今果陀宣告陳大天的演出取消；而23、24日要和曾國城、鍾欣凌等人合作舞台劇《莎姆雷特》，製作單位今表示「還在研討中」。

陳大天（右）原本和蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲合作音樂劇《三個傻瓜》，如今因閃兵被取消。（果陀劇場提供）

果陀提到陳大天近期涉及兵役相關法律程序，並已進入司法調查階段，為確保演出順利進行，經內部審慎評估與討論後，我們決定即日起調整演出安排，取消陳大天先生於本次製作後續場次之演出，像是台南場由預備演員方延恩將接替演出。

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果陀也強調延恩自排練初期即全程參與，與主要演員同步練習已逾兩個月，對角色及整體製作流程均十分熟悉，演出品質敬請觀眾安心。

此外，果陀也呼籲社會大眾在關注事件的同時，能尊重司法程序，並給予當事人適當的空間以面對與反思。

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