八點檔男星拍戲 彎腰撿耳機被當偷窺狂...爆發激烈爭執

〔記者李紹綾／台北報導〕吳政澔加入民視八點檔《好運來》，首場戲就和蘇晏霈上演「激烈交鋒」，兩人對起戲來相當有火花，不少觀眾紛紛猜，他們是否會成為「歡喜冤家」，發展成感情線？對此，製作人賣關子說：「這對CP未來關係會有不少驚喜，請觀眾準時鎖定！」

吳政澔（右）在《好運來》彎腰撿耳機，被蘇晏霈（左）誤以為是偷窺狂。（民視提供）

吳政澔劇中飾演「江弘軒」，他在講電話時耳機掉落在地，彎腰撿拾的動作竟被蘇晏霈飾演的「樂樂」以為是在偷窺，誤會當場爆發，兩人上演一場你來我往的激烈爭執。最後因客戶出現，才讓誤會暫時中止，但蘇晏霈也撂下狠話，讓吳政澔無奈搖頭，心想自己遇到瘋女人，兩人首次交鋒張力十足，讓不少觀眾好奇接下來會如何發展。

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吳政澔加入《好運來》飾演「江弘軒」。（民視提供）

吳政澔繼前一檔《愛的榮耀》，再度於民視八點檔飾演正式角色，他開心說：「這個角色對我來說很有趣，感覺是平行時空裡的自己。雖然現實中有許多責任與角色，但『江弘軒』這個人無拘無束、瀟灑自在，卻又不失本分規矩，讓我有機會演出那些現實中不敢做、不方便做的選擇。」

吳政澔（右）與蘇晏霈（左）有不少對手戲。（民視提供）

蘇晏霈在《好運來》與吳政澔上演一場美麗的誤會。（民視提供）

面對二度挑戰八點檔主要角色，吳政澔不但沒有緊張，還大讚現場氣氛溫暖：「大家都很親切，而且有這麼多大明星一起合作，反而讓我很興奮。」已婚的他，分享目前家庭狀況：「家人一直是我最堅強的後盾，連戲還沒播都會問我劇情發展。尤其現在兒子才剛出生不到兩個月，前陣子又突然生病需要隔離，真的非常感謝太太與媽媽的辛勞，她們一個照顧一個，我才可以無後顧之憂投入拍攝。」

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