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陳美鳳「對窗大開V字腿」 小可愛「站崗」網狂讚

陳美鳳超軟Ｑ拉伸照曝光。（本報記者攝/翻攝自臉書）陳美鳳超軟Ｑ拉伸照曝光。（本報記者攝/翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕68歲陳美鳳縱橫演藝圈逾47年，不僅工作態度敬業，待人更是溫柔和善，在影視界人緣極佳，憑藉保養有成、D級火辣身材被封為「台灣最美麗歐巴桑」，她時常在社群平台分享自己的生活。日前，陳美鳳在臉書曬出自己超軟Q的拉伸照，大開V字腿，不禁讓網友讚嘆，照片中還有「小可愛」在旁邊「站崗」，萌翻一票網友。

陳美鳳農曆年前不甚扭傷，導致左腳摔到骨裂，不過近期參與活動時，表示自己好轉許多，已經不用靠拐杖、輔助器行走，偶爾做簡單抬腿動作，照自己的步調健身。陳美鳳近日發出自己做瑜珈拉伸的照片，可見陳美鳳身穿瑜珈褲在瑜珈墊上做伸展，身旁有專業人士幫忙壓腿進行拉筋，其中更有「大開V字腿」的動作，讓網友忍不住狂讚嘆。

陳美鳳寵物「妞妞」意外吸睛。（翻攝自臉書）陳美鳳寵物「妞妞」意外吸睛。（翻攝自臉書）

照片中吸睛的不只有超軟Ｑ的陳美鳳，在陳美鳳運動伸展的期間，她的狗狗「妞妞」都在一旁做出呆萌表情，每張照片都在旁「站崗」，讓不少網友注意力全轉移，一人一狗的搭配不禁讓網友留言：「美鳳姐人美身材好，狗狗好可愛」、「小可愛，站崗哨！」、「妞妞妳太搶鏡頭嘍！」、「阿姐筋好軟哦！超厲害」、「妞妞在一旁笑笑說：我比較可愛」、鳳鳳姐，腳好沒多久，做瑜伽時要特別注意一下喔！加油」。

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