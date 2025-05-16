鍾明軒《炎上》貼文「藏簡體字」 陳大天涉閃兵照迎戰

〔記者林欣穎／台北報導〕薩泰爾娛樂喜劇秀《炎上 BURN》將在今年七月強勢回歸，此次 2025 BROAN 美國百朗《炎上 BURN》系列將由炎亞綸、曾博恩、鍾明軒擔任主秀，並各自搭配專屬「炎上大將軍」與「火伴」，火力配置全面升級。

薩泰爾推出三場炎上分別是炎亞綸（左起）、曾博恩、鍾明軒。（薩泰爾提供）

節目將以三場獨立演出形式進行，每場皆由不同主秀領銜壓軸——擁有「地質學家」封號的炎亞綸，擅長剖析社會議題、句句見骨；「祖國美人」鍾明軒火力全開、語出驚人，有趣的是薩泰爾還在宣傳文上以簡體字寫下：「参加完《炎上 BURN》亲，还能回到对岸的怀抱吗？」火藥味十足；而曾兩度擔任《炎上 BURN》大將軍的曾博恩，這次升格主秀，不少粉絲興奮敲碗：「我要看到博恩血流成河！」、「想看看祖國美人如何回歸灣灣的懷抱！」

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而在薩泰爾娛樂官方頻道釋出的YouTube宣傳片中，喬瑟夫則扮演牧師帶領炎亞綸、曾博恩、鍾明軒三位主秀進行「罪惡懺悔」儀式；除了三位主秀輪番出擊外，本次《炎上 BURN》系列演出將分別由三位實力派藝人擔任「炎上大將軍」 —— 楊昇達將火烤炎亞綸、沈玉琳對上曾博恩、而陳大天則帶領火伴迎戰鍾明軒。其中陳大天涉閃兵爭議，當時主辦方薩泰爾娛樂發文偷虧：「大天是也不用這麼努力」，並表示會照常售票，看來演出未受影響。

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