Mandy婚禮前夕捲「出軌、私密照」疑雲 婆婆張蘭祝福給忠告

張蘭（右）PO影片祝福兒子汪小菲及媳婦馬筱梅。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅17日將在北京補辦婚宴，沒想到喜事前夕遭前夫控訴，過去婚內出軌叫床聲太大吵到鄰居，後來還疑似流出千張私密豔照，引起外界譁然。對此，張蘭今（16日）在微博PO出祝福影片，表示心疼媳婦的遭遇，「難為妳因為愛他」，並給予婚姻生活的忠告。

汪小菲婚禮將在明天舉行，媽媽張蘭在社群PO出一段祝福影片，只見她身穿一襲桃色洋裝，看起來喜氣洋洋，並深情表示，這些年他們母子走過的路，比任何劇本都跌宕起伏，多麼希望替兒子擋下所有傷害，「你（汪小菲）像棵被命運反覆修剪的樹，每次命運將你推入水火之間，我總希望那一切能夠轉移到媽媽身上，多想為你擋住全世界的刀劍。」

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張蘭也向馬筱梅喊話，大讚媳婦在面對命運的驚滔駭浪時，仍保持對愛情的信念，心疼地說，「難為妳因為愛他，所以一次一次的被捲入了洶湧的風暴之中」，並提醒夫妻倆是彼此人生戰場上的生死搭檔，未來要同舟共濟，一生互相扶持。

回顧整起事件，馬筱梅前夫「Robert」日前發文踢爆，她在婚前出軌，把小王帶回家裡，叫床聲音之大引發鄰居抱怨，還流出一段Mandy被抓時失控喊「不要逼死我」的對話，指控女方被法院認證，「婚姻不忠、影響社會風氣、公眾人物不良示範成立」。

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此外，有一個名為「澳星娛樂城」的微博帳號，公開疑似馬筱梅2012年拍攝的大尺度照片，爆料者稱，照片逾3千張，且每張照片穿著暴露，有性感比基尼、穿女僕裝、海軍裝等等。照片中模樣和現在比起來青澀許多，對此，她向《三立新聞網》嚴正駁斥並撂話，「律師已經在蒐證準備提告，造謠我在澳門賣淫等等不實言論。」

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