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娛樂 電視

秦漢隔24年回歸台劇！爆演技遭劉若英無情批評

〔記者林欣穎／台北報導〕資深演員秦漢擔任台視《台灣名人堂》來賓受訪，他睽違24年回歸台劇，在全新華語影集《忘了我記得》中飾演讓女主角又愛又恨的「外星人老爸」程光齊；《忘了我記得》由劉若英首度擔任編導，秦漢與劉若英因戲劇合作結緣，提起接演契機，秦漢表示沒有看過劇本就點頭答應出演，坦言：「我相信劉若英是懂戲的，應該不會差的。」

秦漢睽違多年回歸台劇，飾演不按牌理出牌的「外星人老爸」。（台視提供）秦漢睽違多年回歸台劇，飾演不按牌理出牌的「外星人老爸」。（台視提供）

秦漢這次在詮釋不按牌理出牌又童心未泯的「樂爸」時，他嘗試用「不演」的方式詮釋角色：「我要忘記我是個演員，只需要活在這個劇本的某一個剎那之間。」，強調以最自然的方式呈現。秦漢也透露拍攝過程中偶爾演得太誇張時，劉若英便會非常直接的到他面前點出問題，秦漢笑說：「會被她震一下，竟然有人這樣跟我說話。」，而秦漢也分享自己個性與「樂爸」在某些方面有幾分相似，風趣幽默、喜歡開玩笑，因此在演繹角色時也較為得心應手。

和劇中飾演女兒的謝盈萱合作，也是秦漢接下這部戲的原因之一，秦漢和謝盈萱原本並不認識，但為了讓自己沉浸在劇中的情境，在拍戲過程中只與謝盈萱互動，與導演和工作人員刻意保持距離，表示：「因為她是我女兒，我要跟她多講話。」，把其他人當作不存在，專注在角色的世界裡。

秦漢為沉浸於角色，拍戲現場只與謝盈萱互動。（台視提供）秦漢為沉浸於角色，拍戲現場只與謝盈萱互動。（台視提供）

談及飾演一位年邁且罹病的爸爸，秦漢坦言本來很排斥「又老又生病」的可憐角色，這次放下抗拒拍攝，更給出高評價：「我沒有看過人家拍醫院拍得這麼好的，這是大實話。」，而被問及是否會擔心像劇中角色一樣遺忘過往，語帶坦然表示隨著年紀增長，確實會思索這些生命課題，但這是人生很自然的進程，人生終將走到告別那一步，不避諱說出內心想法：「如果只能活得像一個沒有意思的人，我可能會選擇主動再見。」

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