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娛樂 電視

苗可麗擺攤遇暴雨「攤位被沖垮」 胡宇威肉身護食材慘況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙拍攝《我們這一攤2》，節目進入尾聲， 最新一集五位攤主飛往海外，前進馬來西亞朝陽夜市擺攤，販售道地台灣傳統美食刈包與大腸麵線。並邀請謝佳見擔任嘉賓，為眾人接風並擔任翻譯角色，讓好友胡宇威驚喜萬分。

《我們這一攤2》大家重振旗鼓再次開攤。（華視、三立提供）《我們這一攤2》大家重振旗鼓再次開攤。（華視、三立提供）

主持群首度前進馬來西亞擺攤，身兼台灣美食宣傳大使的五位攤主肩負重任，讓苗可麗忍不住直呼：「心情就像第一次結婚，既興奮期待但又有點小害怕，不知道煮菜合不合老公胃口。」五位主持人分頭奔走場勘與採買食材，終於找到能提供食材與備料廚房的合作廠商，總算順利開張。

沒想到馬來西亞首次開攤當天卻突遭傾盆大雨襲擊，雨勢來得又急又猛，胡宇威不斷慘叫，蔡昌憲見狀則樂觀大喊:「要發了、要發了！遇水則發。」

蔡昌憲（左）、謝承偉樂觀覺得遇水則發。（華視、三立提供）蔡昌憲（左）、謝承偉樂觀覺得遇水則發。（華視、三立提供）

大家繼續在大雨中克難接單製作，雨勢仍不減反增，連雨遮都敵擋不住，主廚胡宇威直接用肉身護食材，攤位瞬間被沖垮，讓負責結帳的謝佳見全身濕透，連錢箱都泡水，他忍不住驚呼：「好刺激啊！怎麼會這麼刺激！」

好不容易整頓好一切準備繼續接單做生意，卻又颳起大風，整個攤位只剩下支架孤立原地，招牌、旗幟與結帳櫃檯全數損毀，就連客人也紛紛避難跑去躲雨，苗可麗不斷呼喊10號客人，始終不見半個人影。

蔡凡熙（左）、禾浩辰馬來西亞大雨出攤。（華視、三立提供）蔡凡熙（左）、禾浩辰馬來西亞大雨出攤。（華視、三立提供）

同時間天空的雷聲也轟隆隆作響，一旁的禾浩辰則苦笑表示：「雷神索爾都聞到香味了，他想吃。」隨著眾人不斷的努力攬客之下，生意逐漸起死回生，天也隨之放晴，客人陸續變多開始有排隊人潮，攤主們重振旗鼓再次開攤，苗可麗表示，「謝謝老天爺的安排，太精采了，這要set也很難set得好，發水車很貴的」，眾人笑開懷，圍圈一起加油打氣。

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