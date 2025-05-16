林哲熹赴極地「練槍防北極熊」！揭當地衝擊現況 目睹冰川崩落

〔記者林欣穎／台北報導〕林哲熹、温貞菱、姚愛寗主持兒少實境節目《下課花路米：全球暖化系列》，分別帶領孩童前進北極、帛琉與挪威，深度直擊全球氣候變遷現場。首站北極由林哲熹領軍三位小隊員展開極地任務。他不只是明星隊長，更身兼司機、主廚、保母、實驗助手與全能保鑣，從煎蛋到叫大家起床，協助大夥實驗採樣與保護大家免於北極熊威脅，堪稱「萬能型冒險隊長」，讓孩子崇拜連連。

林哲熹（右一）化身萬能隊長，帶小隊員們遠征北極。（公視+提供）

有趣的是，小隊出發前，眾人對隊長的「真面目」滿是好奇，推測隊長形象：「應該是高壯、有鬍子的大叔吧！」結果見到林哲熹後驚呼：「像大明星一樣能文能武！」但也有孩子天真表示「他很可靠」，下秒卻忘記人名，笑翻全場。

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林哲熹為了保護小隊，行前特地接受飛靶射擊訓練，應對北極熊威脅，原來北極熊站立時身高將近300公分，威嚇性十足，甚至經常傳出傷人事件，當地人配槍出門可說是稀鬆平常。林哲熹練習後也自信說：「我每次打得越來越好，小隊員們可以安心交給我！」展現若遇到危機，責任感爆棚的一面。

《下課花路米：全球暖化系列》首站來到北極，遠征冰川。（公視+提供）

他們經過長達20多小時飛行，抵達世界最北城市朗依爾城後，林哲熹與孩子們發現氣溫意外溫暖，林哲熹心想：「該不會帶錯衣服吧！」直到坐船登上冰山、親眼目睹冰川一塊塊崩落、載浮載沉的模樣，才感受到全球暖化的嚴重衝擊。

年僅12歲的小隊員吳昊翰原本走一條路就能到海，現在卻無法通行，他震驚表示：「領隊說三個禮拜前還能過去的地方，現在已經融化得過不去了，哇！才三個禮拜的時間，很短欸！全球暖化一直在加速！」這群孩子們透過親身體驗，直觀感受地球氣候變遷的迫切性，也是節目拍攝的重大意義。

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