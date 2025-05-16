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娛樂 電視

姚元浩錄影開嗆郭泓志！外賣出意外：皮黏住了

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，本週即將推出第七集，迎來「零食器百人外帶餐點」任務，主廚姚元浩俐落地在廚房擀著麵糰，另一位夥伴郭泓志看到備餐狀況超級順利，脫口說出：「今天好閒喔！」就怕等等有意外狀況，姚元浩立刻發聲制止：「你不要再講這種話！」

本集迎來棒球隊小朋友造訪，姚元浩熱情接待。（好看娛樂提供）本集迎來棒球隊小朋友造訪，姚元浩熱情接待。（好看娛樂提供）

果不如其然現場開賣後，就發生意外狀況，首先是發現餅皮撕不開全都沾黏在一起的郭泓志說：「皮好像有點軟掉了！」此時看到顧客大排長龍，讓姚元浩直說：「完了完了啦！皮黏住了啦！」本集小幫手董至成，特地裝扮成經典造型「草間彌生」現身，希望能幫忙轉移外帶客人的注意力！

姚元浩錄製《嗨！營業中》。（好看娛樂提供）姚元浩錄製《嗨！營業中》。（好看娛樂提供）

郭泓志。（好看娛樂提供）郭泓志。（好看娛樂提供）

此外，本集迎來棒球隊小朋友造訪，小小球員們看到偶像大聯盟球員郭泓志，紛紛親切喊著他的名字，讓郭泓志非常開心。還有小朋友對著郭泓志說：「我要跟郭泓志一樣。」送餐點給小朋友的同時，郭泓志詢問：「你的偶像是誰？」小朋友秒回：「你呀！鈴木一朗跟你。」郭泓志再問：「你比較喜歡我還是鈴木一朗？」小朋友又回：「你！」讓郭泓志開心說：「當然，多塞一點，小朋友肚子容易餓。」

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