江宏傑離婚斷開福原愛 回歸球員身分最新動向曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「桌球男神」江宏傑離婚斷開福原愛，他為了力挺雙北世壯運回歸球員身分，為了開幕表演，與素人還有小朋友運動員一起打球，讓他重燃當年打球時的熱血精神，「充分感受到大家都非常投入、專注享受運動的氛圍。」

江宏傑。（2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

「2025雙北世界壯年運動會」明天在台北大巨蛋重磅登場，開幕演出嘉賓邀來比莉及周湯豪、告五人、阿爆以及子弟兵「那屋瓦少女隊」，還有「桌球教父」莊智淵以及江宏傑都將共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

江宏傑拍攝宣傳應援影片力挺，「很多人說運動員的黃金歲月只有在30歲以前，但那些還在練習的人從沒停下腳步，他們不是不行，只是缺一個舞台，世壯運就是這個舞台。讓世界看看，我們還沒結束。」

桌球教父莊智淵。（2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

對於接下世壯運開幕演出邀約，莊智淵則說：「很榮幸也很開心受邀參與世壯運開幕演出邀約。因受邀演出內容屬於自己的專業領域，希望自己能享受當下也可以把這份感受傳遞給參與此次比賽的各位選手。」

能夠在大巨蛋與素人及小朋友選手同場進行表演賽，對莊智淵來說別具意義，他目前在高雄老家開設「智淵乒乓球館」，致力於培訓新一代新生桌球球員，盼為傳承盡一份心力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法