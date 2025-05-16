太幸運！Jocelyn 9.4.0人生首場個人演唱會 入圍5項金曲準歌王助陣

〔記者陳慧玲／台北報導〕常被陳芳語誇讚的創作女歌手Jocelyn 9.4.0，6月7日將在華山Legacy舉行人生首場個人演唱會「baby i’m so blue」，而她公開的首位助陣嘉賓，就是剛在金曲獎入圍5項大獎的準歌王呂士軒。

Jocelyn 9.4.0（右）演唱會將邀請金曲準歌王呂士軒助陣當嘉賓。（寬宏藝術提供）

呂世軒以《好聲豪氣》入圍金曲獎最佳華語男歌手、最佳專輯製作人等5項獎，對於要擔任Jocelyn 9.4.0演唱會嘉賓，他說：「Jocelyn從出道以來就是我很賞的歌手，相信她這次的演出一定會驚豔大家。」Jocelyn也笑說：「能夠邀請到呂士軒來當嘉賓真的很榮幸，也很感謝他一受邀就馬上答應！」

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Jocelyn曾入圍上屆金曲新人獎，這次除邀請呂士軒當嘉賓，她也透露近期會再公開另一位神秘嘉賓，這位音樂人風格突出，每次推出單曲都在串流平台上有不錯的成績，更被網友封為「串流小情歌王」，希望公布後再次給歌迷驚喜，演唱會門票可洽寬宏售票及萊爾富、OK便利超商。

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