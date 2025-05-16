洪詩喜曝懷第2胎 李運慶「預料中的幸福」：覺得她在整我

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩去年1月喜迎魔羯座女兒「哺哺」，今（16日）透過影片宣布懷第二胎，「精主」李運慶表示，雖然是在計劃中的意外，但卻是「預料之中的幸福」。

洪詩（右）、李運慶炫出驗孕棒及超音波照，喜曝懷第二胎。（繁星浩月娛樂提供）

李運慶談到，當時老婆洪詩有點出血，但又跟平常經期不太一樣，「她就說會不會是有了，我就說不可能啦！妳去驗一下就心安了，於是就買了驗孕棒給她。」他當時正在幫女兒換尿布，看到老婆洪詩驗完走來，狂喊：「不要鬧了啦！」當見到2條線時，瞪大雙眼問說：「兩條是中嗎？」得知即將要成為二寶爸時，他直喊：「oh my god！」也笑說：「我只覺得洪詩在整我。」

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李運慶看到驗孕棒出現2條線，當場瞪大雙眼。（翻攝自YouTube）

懷第二胎，洪詩坦言很意外，笑說：「因為太順利了！」她表示會發現懷孕，是因為本身的經期很準，「但是卻有異常性出血，跟懷哺哺的時候一樣的情況，運慶就說我去驗驗看，結果就真的有了，但他以為我在開玩笑，因為我們都沒有想過竟然真的中了。」

洪詩（左）與李運慶婚後育有一女。（翻攝自臉書）

問及孕期有無不適症狀，洪詩說：「初期也是一直出血，子宮的傷口比懷哺哺的時候還大，所以有點著床不穩，也是被醫師叮囑不要走和不要抱哺哺，後來是好好休息到滿三個月，終於沒有傷口了，醫師就說可以到處去玩了。」她透露預產期在年底，目前尚未知道寶寶性別，「但醫生已經寫在信封裡了，這次不會辦像上次那樣大型的聚會公佈性別，而是我們三人小小溫馨的性別派對。」

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