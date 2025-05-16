晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

洪詩喜曝懷第2胎 李運慶「預料中的幸福」：覺得她在整我

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩去年1月喜迎魔羯座女兒「哺哺」，今（16日）透過影片宣布懷第二胎，「精主」李運慶表示，雖然是在計劃中的意外，但卻是「預料之中的幸福」。

洪詩（右）、李運慶炫出驗孕棒及超音波照，喜曝懷第二胎。（繁星浩月娛樂提供）洪詩（右）、李運慶炫出驗孕棒及超音波照，喜曝懷第二胎。（繁星浩月娛樂提供）

李運慶談到，當時老婆洪詩有點出血，但又跟平常經期不太一樣，「她就說會不會是有了，我就說不可能啦！妳去驗一下就心安了，於是就買了驗孕棒給她。」他當時正在幫女兒換尿布，看到老婆洪詩驗完走來，狂喊：「不要鬧了啦！」當見到2條線時，瞪大雙眼問說：「兩條是中嗎？」得知即將要成為二寶爸時，他直喊：「oh my god！」也笑說：「我只覺得洪詩在整我。」

李運慶看到驗孕棒出現2條線，當場瞪大雙眼。（翻攝自YouTube）李運慶看到驗孕棒出現2條線，當場瞪大雙眼。（翻攝自YouTube）

懷第二胎，洪詩坦言很意外，笑說：「因為太順利了！」她表示會發現懷孕，是因為本身的經期很準，「但是卻有異常性出血，跟懷哺哺的時候一樣的情況，運慶就說我去驗驗看，結果就真的有了，但他以為我在開玩笑，因為我們都沒有想過竟然真的中了。」

洪詩（左）與李運慶婚後育有一女。（翻攝自臉書）洪詩（左）與李運慶婚後育有一女。（翻攝自臉書）

問及孕期有無不適症狀，洪詩說：「初期也是一直出血，子宮的傷口比懷哺哺的時候還大，所以有點著床不穩，也是被醫師叮囑不要走和不要抱哺哺，後來是好好休息到滿三個月，終於沒有傷口了，醫師就說可以到處去玩了。」她透露預產期在年底，目前尚未知道寶寶性別，「但醫生已經寫在信封裡了，這次不會辦像上次那樣大型的聚會公佈性別，而是我們三人小小溫馨的性別派對。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中