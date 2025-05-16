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娛樂 電影

國際巨星暌違47年再演台片 翁倩玉被保護笑問「有那麼老嗎？」

〔記者許世穎／台北報導〕由導演林孝謙與編劇呂安弦聯手打造新片《陽光女子合唱團》，歷時3年籌備，於母親節當天（11日）正式殺青。豪華卡司陣容包括陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮等實力派女星，當中最大亮點，莫過於國際巨星翁倩玉暌違47年再度主演台灣電影，讓劇組人員和合作演員都滿懷期待在大銀幕被她感動。

翁倩玉在《陽光女子合唱團》展現擔任指揮的另一種舞台氣勢與魅力。（星光佳世提供）翁倩玉在《陽光女子合唱團》展現擔任指揮的另一種舞台氣勢與魅力。（星光佳世提供）

該片翻拍自韓片《美麗的聲音》，故事圍繞一群身陷監獄的女性，透過合唱團找回自我與彼此的連結，在歌聲中傳遞愛與希望，展現女性的韌性與溫柔。導演林孝謙表示：「這部電影對我來說不只是創業作，更是我和安弦一起完成的一部講述母愛的作品，能在母親節殺青，格外動人。希望能讓觀眾想起被深愛的那份感覺。」

翁倩玉曾參演多部好萊塢及日本影視作品，上一回演出台灣電影已是1978年，林孝謙透露三顧茅廬、花了好幾個月才讓她重出江湖，「原本擔心她的體力，全家先去看她的演唱會感受一下，結果她載歌載舞2小時，我就放下心來，完全沒問題。」

《陽光女子合唱團》日前殺青，鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮開心合影。（星光佳世提供）《陽光女子合唱團》日前殺青，鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮開心合影。（星光佳世提供）

翁倩玉在片中展現擔任指揮的另一種舞台氣勢與魅力，回憶當初和林孝謙見面，直說「林導演眼睛會發光，做電影要有很多感情，他講話眼睛都亮亮的，一定很會講故事，尤其看完劇本更確定是好案子。」她說47年前自己在劇組是最小的，大家喊我Judy，「現在大家都叫我奶奶了。會跟我說奶奶小心走路、小心台階，很感謝大家保護我，但我有那麼老嗎？」

陳意涵在片中首度挑戰合聲合唱，表示：「每一首歌都讓人感動到想哭。雖然曾在小巨蛋唱跳，但這次合唱團的排練完全是另一回事，真的很新鮮。」鍾欣凌難得展現靈活肢體，被導演封為「舞蹈擔當」。她感性表示：「很多歌詞唱到一半都會覺得太好哭了，真的很療癒。」

《陽光女子合唱團》集合安心亞（左起）、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮一同演出。（星光佳世提供）《陽光女子合唱團》集合安心亞（左起）、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮一同演出。（星光佳世提供）

孫淑媚一改金曲歌后形象，突破自我參與唱跳演出，自封「歌唱擔當」：「我一直夢想加入韓團，這次終於圓夢。」苗可麗不只火力全開罵人再現「台灣龍捲風」經典台詞，更有令人鼻酸的細膩演出。她直言：「這是一部讓你笑著感動很久的電影，會想抱緊身邊最愛的人。」

安心亞則形容參與合唱團的過程是抒壓良方：「每次練習都超快樂，像把所有負能量都唱出來。」陳庭妮則展現難得音樂才華，導演大讚她場場「神助攻」，她表示：「這部電影角色多但各自有光，每位演員都被好好安放，是一部充滿溫暖能量的作品。」

《陽光女子合唱團》聚焦女性群像，在歌聲與舞蹈中交織出動人情感，導演也預告更多驚喜卡司將陸續公開，要觀眾拭目以待。

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