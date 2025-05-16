蔡依林吃了蔡依林！「連咀嚼都不用」16秒新歌流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年發片，首波主打歌《Pleasure》將在28日上線，天后今天中午搶先釋出最新視覺以及16秒的音檔以及7張視覺照，吊足粉絲胃口。

蔡依林新歌要挖掘「慾望」的面貌。（翻攝臉書）

對於新專輯概念，Jolin透過「七宗罪」去挖掘「慾望」的面貌，包括「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」、「貪婪」，這些面對各種慾望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

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Jolin曬出7張視覺照，發文預告：「我的身體是一本沉默淚水和不為人知的故事的日記。關掉噪音，你的身體正在說話。」

蔡依林將推出新歌《Pleasure》。（翻攝臉書）

在這7張視覺照也呼應著「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」、「貪婪」，其中一張美照Jolin拿著筷子，要吃掉縮小版的自己，她說：「我渴望被關注、被觸碰、被徹底地吞噬，連咀嚼都不用。」

蔡依林相隔6年終於要推出新專輯。（翻攝臉書）

天后為了新歌《Pleasure》親自下了註解，在代表憤怒（Wrath）的照片裡，Jolin寫下「我的皮膚記得我努力忘記的事」，懶惰（Sloth）則是「懶惰盤據了我的脊椎，失敗與我無關」，嫉妒（Envy）則為「呼吸與心跳之間，羞愧見縫插針：燃燒吧，這該是你的～不是嗎？」壓軸的色慾（Lust）則是「沈默底下，我的神經正在為禁忌的渴望吟詩。」

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