晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「美國需要女總統」蔡英文妙回會支持 聯手《看不見的國家》導演為台灣發聲

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕前總統蔡英文近日持續歐洲行程，日前出席丹麥哥本哈根民主高峰會並發表演說，受到各界熱烈歡迎。正巧拍攝她紀錄片《看不見的國家》的導演葛靜文也受邀主持影集《零日攻擊》首映座談，再度為民主與自由發聲。座談後，久未碰面的蔡英文與葛靜文在後台重逢，兩人相見甚歡，互動溫馨。

《看不見的國家》導演葛靜文（右）與前總統蔡英文，在民主高峰會重逢，聯手為台灣發聲。（海鵬提供）《看不見的國家》導演葛靜文（右）與前總統蔡英文，在民主高峰會重逢，聯手為台灣發聲。（海鵬提供）

紀錄片《看不見的國家》由葛靜文深入拍攝蔡英文總統8年任期，記錄她如何在全球局勢動盪中，帶領台灣堅守民主、捍衛自由。蔡英文也在高峰會後台感謝葛靜文長期對台灣的關注與支持，而葛靜文則表示，這是她從影以來「最重要、最有意義的作品」，更期盼未來能有機會再度合作。

《看不見的國家》透過導演葛靜文的貼身記錄，講述台灣民主進程與現今世界局勢。（海鵬提供）《看不見的國家》透過導演葛靜文的貼身記錄，講述台灣民主進程與現今世界局勢。（海鵬提供）

在高峰會的座談中，葛靜文與影集中飾演總統的Janet不僅台上精彩，台下也充滿默契。兩人在彩排時一邊燙衣服一邊對詞，自主練習時間掌握，希望在限時20分鐘內，為「這個美麗的民主國家」發聲。座談當天現場反應熱烈，展現國際對台灣議題的高度關注。

《看不見的國家》導演葛靜文日前出席哥本哈根民主高峰會，擔任座談主持人。 （翻攝自YouTube）《看不見的國家》導演葛靜文日前出席哥本哈根民主高峰會，擔任座談主持人。 （翻攝自YouTube）

席間葛靜文笑稱，「美國也需要像Janet這樣的女總統」，蔡英文對此也幽默回應「我會支持」，展現女性政治人物之間的惺惺相惜，也呼應《看不見的國家》從女性視角出發，描繪台灣政治與民主價值的核心精神。《看不見的國家》將於6月13日正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中