「美國需要女總統」蔡英文妙回會支持 聯手《看不見的國家》導演為台灣發聲

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕前總統蔡英文近日持續歐洲行程，日前出席丹麥哥本哈根民主高峰會並發表演說，受到各界熱烈歡迎。正巧拍攝她紀錄片《看不見的國家》的導演葛靜文也受邀主持影集《零日攻擊》首映座談，再度為民主與自由發聲。座談後，久未碰面的蔡英文與葛靜文在後台重逢，兩人相見甚歡，互動溫馨。

《看不見的國家》導演葛靜文（右）與前總統蔡英文，在民主高峰會重逢，聯手為台灣發聲。（海鵬提供）

紀錄片《看不見的國家》由葛靜文深入拍攝蔡英文總統8年任期，記錄她如何在全球局勢動盪中，帶領台灣堅守民主、捍衛自由。蔡英文也在高峰會後台感謝葛靜文長期對台灣的關注與支持，而葛靜文則表示，這是她從影以來「最重要、最有意義的作品」，更期盼未來能有機會再度合作。

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《看不見的國家》透過導演葛靜文的貼身記錄，講述台灣民主進程與現今世界局勢。（海鵬提供）

在高峰會的座談中，葛靜文與影集中飾演總統的Janet不僅台上精彩，台下也充滿默契。兩人在彩排時一邊燙衣服一邊對詞，自主練習時間掌握，希望在限時20分鐘內，為「這個美麗的民主國家」發聲。座談當天現場反應熱烈，展現國際對台灣議題的高度關注。

《看不見的國家》導演葛靜文日前出席哥本哈根民主高峰會，擔任座談主持人。 （翻攝自YouTube）

席間葛靜文笑稱，「美國也需要像Janet這樣的女總統」，蔡英文對此也幽默回應「我會支持」，展現女性政治人物之間的惺惺相惜，也呼應《看不見的國家》從女性視角出發，描繪台灣政治與民主價值的核心精神。《看不見的國家》將於6月13日正式在台上映。

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