車勝元合體柳海鎮又吵架 《一日三餐》虧羅PD：沒製作費嗎

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓綜《一日三餐》開播多年人氣不減，為迎接10週年而推出特別企劃《一日三餐Light》，製作人羅暎錫（羅PD）再度找來老搭檔車勝元、柳海鎮聚首，更找來嚴泰九、金高銀、林英雄、李光洙、都敬秀等嘉賓作客，前往平昌、楸子島、智異山等地，度過美好的夏日假期。

車勝元（左）與柳海鎮在《一日三餐Light》中，過著自給自足生活。（東森提供）

柳海鎮起初聽到節目企劃感到非常滿意，以為就像碳酸飲料的Light一樣輕鬆愜意，然而這次只有柳海鎮和車勝元出演，讓他直呼連偷懶的時間都沒有，更看著對方倒抽一口氣感嘆：「整天面面相覷，難保哪天會吵起來！」為符合「Light」精神，不僅得自己生火、做飯，甚至食材都得自己帶去，連工作人員也減少，讓柳海鎮無奈說「到底哪裡Light了」。

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製作組訂定攜帶物品準則，不僅食材類型、份量均有限制，每個人的行李總重不能超過33公斤，車勝元看著清單上的諸多規範懷疑被整了，忍不住對羅PD碎嘴「真的瘋了」。柳海鎮則說自己每天都要吃兩顆水煮蛋，但一個人只能帶三顆蛋，只得中斷例行計畫，沒想到車勝元大方讓出自己的額度，還對柳海鎮說：「是你要吃的啊」，更當場向羅PD討價還價。

車勝元（左）在《一日三餐Light》中大展廚藝，總讓觀眾覺得飢腸轆轆，中為柳海鎮、右為金高銀。（東森提供）

出發當天，車勝元一走進製作公司便對著羅PD碎念，虧他：「沒製作費嗎？有錢買秤重計怎麼還要我準備這麼多東西？」羅PD則慢條斯理地說明準則，並開箱檢查行李，車勝元強調帶的都是「符合常理」的東西，但光他個人的行李就已嚴重超標，再加上柳海鎮的行李總共90.91公斤，被索討超重費用，柳海鎮爽快丟出信用卡示意結帳，車勝元見狀也跟著脫下手錶交給羅PD，並催促他趕快出發，惹得現場一陣爆笑。

車勝元（右）與柳海鎮搭檔10年默契佳，《一日三餐Light》再次合作。（東森提供）

節目中，兩人在山村小屋重逢，車勝元熟練地備料醃泡菜，準備製作辣醬鍋，豈料柳海鎮竟趁他去菜園摘青陽辣椒時，偷偷在鍋裡加入泡菜，整鍋湯味道走鐘，車勝元氣炸怒喊：「我不做了！」便轉身離去，氣氛瞬間凍結，羅PD也忍不住吐槽柳海鎮：「不是早告誡你了？」。儘管兩人因意見分歧而爭吵，或是互開玩笑地指責對方，但在飯桌前依舊細心地照料彼此，簡直像老夫老妻。《一日三餐Light》明天（17日）晚間6點在東森戲劇台首播。

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