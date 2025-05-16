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娛樂 最新消息

汪小菲明舉辦婚禮 李進良攜田欣當伴郎伴娘

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅17日在北京補辦婚禮，據了解，這段姻緣是由小禎前夫、整形醫師李進良牽線，身為媒人的他今（16日）將飛往中國擔任伴郎，曾被爆婚內出軌的對象田欣也會一同出席。

李進良（右）與汪小菲夫妻關係匪淺。（翻攝自微博、臉書）李進良（右）與汪小菲夫妻關係匪淺。（翻攝自微博、臉書）

汪小菲夫妻和李進良的關係甚好，據《鏡週刊》報導，汪小菲去年底曾到李進良的診所接受眼袋手術，準備在婚禮上帥氣登場，這回補辦的婚宴，李進良也是老早就收到通知，今將搭機飛往北京，與女友田欣分別擔任伴郎、伴娘的角色。

相關新聞：汪小菲明結婚！S媽首發聲「什麼世界」 懇求前女婿1事

據悉，小禎於2019年與李進良正式簽字離婚，結婚期間李進良被抓包偷吃多次，其中有次出軌對象就是田欣，離婚後田欣仍陪伴在李進良身邊。小禎曾被問及，會不會祝福前夫和田欣？她則回應，「講良心話以女生的立場，她又跟了這麼多年，都希望會有好的結果，這麼多年恨都過了，過了這麼多年也表示她是適合他的。」

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