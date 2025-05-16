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娛樂 電視

蔡淑臻、黃鐙輝喜登坎城讓世界看到台灣 《左撇子女孩》映後掌聲如雷

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台裔導演鄒時擎首度獨立執導、台法合製電影《左撇子女孩》，入選第78屆坎城影展「影評人週」競賽片，於台灣時間今（16）日凌晨舉行世界首映，主要演員蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、「小8」張允曦、夏騰宏、林嫣等人一同出席，見證感動時刻，映後現場觀眾報以長達8分鐘如雷掌聲，氣氛熱烈。

林嫣（左起）、黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺（前排正中）、馬士媛、張允曦、夏騰宏在《左撇子女孩》首映前大合照。（左撇子女孩電影製作有限公司提供）林嫣（左起）、黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺（前排正中）、馬士媛、張允曦、夏騰宏在《左撇子女孩》首映前大合照。（左撇子女孩電影製作有限公司提供）

從事電影幕後工作超過20年，鄒時擎首次獨立執導長片即登上坎城舞台，她坦言心情激動又緊張：「這部作品非常私密，是多年來的思索與雕琢。如今交給全世界觀眾去理解，是一次深刻的情感揭露，也是一種難以言喻的榮幸。」劇本由她與長年搭檔、《艾諾拉》金獎導演西恩貝克共同編寫，融入大量個人色彩。

演出片中母親角色的蔡淑臻笑說，沒想過能踏上坎城紅毯：「雖然覺得不可思議，但電影本身就是浪漫與現實的結合，生命帶我來到這裡，也挺合理的。」飾演她妹妹的張允曦則感謝導演信守承諾，真的把她帶到坎城。黃鐙輝則大讚：「台灣女性真的很神！謝謝電影讓全世界看到台灣的不夜城！」而常扮演「台妹」的林嫣也笑稱：「這次終於演出台妹演到出國！」

黃鐙輝（左起）、金獎導演西恩貝克、導演鄒時擎、張允曦在坎城合影。（左撇子女孩電影製作有限公司提供）黃鐙輝（左起）、金獎導演西恩貝克、導演鄒時擎、張允曦在坎城合影。（左撇子女孩電影製作有限公司提供）

首次來到坎城的兩位新銳演員馬士媛與年僅9歲的葉子綺，飾演蔡淑臻的女兒，馬士媛感性表示：「當初只是專注演戲，沒想到這部電影會帶我們來到這麼遠的地方，一切都像夢一樣。」小小年紀的葉子綺則開心分享：「雖然還不能看這部片，但希望自己趕快長大！」

《左撇子女孩》目前已有台灣及法國片商接洽發行，坎城「影評人週」競賽結果將於當地時間21日揭曉。導演鄒時擎期盼這部誠摯創作能於年底與觀眾正式見面。

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