男星自爆「被開價200萬躲兵役」 親揭閃兵集團內幕

〔娛樂頻道／台北報導〕檢警繼藝人王大陸之後再度展開偵查，第二波「閃兵藝能團」收網，發現多名藝人涉案，引起民眾譁然。但在一片「閃兵」疑雲中，也有人直面兵役，演藝圈多名男藝人因閃兵被逮，曾在MOMO親子台擔任兒童節目主持人的「奶油哥哥」楊子黎，昨在臉書拍影片透露，自己曾經被開價200萬「弄掉兵役」，幾經思索後仍決定服役，並且加入海軍陸戰隊。

奶油哥哥當時被閃兵集團問要不要逃兵役，開價200萬元。（翻攝自臉書）

奶油哥哥表示，當時人氣正紅時，坊間人士會依照藝人的知名度分別報價，他在影片中說：「你知道當時我被開價多少嗎？200萬！」因為他之前上過各大綜藝節目，讓他從西門捷運站走到健身房，沿路都會被粉絲要求拍照，顯見人氣一度頗佳。

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至於近日被傳出買下閃兵的黑市價落在20萬左右，奶油哥哥則質疑表示：「怎麼可能這麼便宜？現在可能更貴了！」他坦承多數男生其實應該都不想當兵，現在的年輕人更有不當兵的想法，但當時自己並沒有接受「詢問」，而是準時入伍，且還加入了海軍陸戰隊。

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