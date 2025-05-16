史上最高！永野芽郁恐賠償2億 經紀公司幫擦屁股到處謝罪

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕永野芽郁在4月遭爆料與人夫田中圭偷情，清純形象全毀，她主演的電影《塗鴉日記》在今天（16日）上映，並舉行影人活動，卻拒絕媒體參加，十分罕見，但用意可想而知。日媒報導，永野芽郁恐將面臨10億日圓（約台幣2億元）的高額違約金，恐將刷新藝人賠償紀錄。

《週刊文春》自4月24日揭露永野芽郁、田中圭的不倫疑雲之後，已經過了3個禮拜，雖然雙方經紀公司矢口否認，不過兩人的牽手照指證歷歷，很難相信兩人沒有一腿。當然廠商似乎也沒有信服兩人的說法，紛紛選擇與已經被冠上小三臭名的永野芽郁切割，包括JCB、摩斯漢堡、三得利、Kracie等等企業，更直言「永野芽郁已經難以傳達品牌價值」。截至15日為止，尚未撤下永野芽郁廣告的只剩下SK-II以及PRADA。

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Prada至今未選擇與永野芽郁切割，是她僅存的兩個代言之一。（翻攝自IG）

根據《女性自身》報導，永野芽郁的代言費大概落在3000萬日圓至4000萬日圓，如果最後代言被全數解約，違約金可能超過10億日圓，「據說永野芽郁的經紀公司為了避免鉅額的違約金，相關人士四處奔走向企業說明事件並謝罪，由於永野芽郁的形象很好，所以與她簽約合作的企業很多，未來恐怕難以避免代言切割的骨牌效應。」

報導進一步指出，曾經鬧出婚外情的東出昌大、渡部建的賠償金大約在1億日圓（約台幣2072萬元），Becky當年與川谷繪音不倫時，電視節目以及廣告超過10個，最後傳出違約金為5億日圓（約台幣1億元），而永野芽郁的10億日圓，恐怕將刷新紀錄。

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