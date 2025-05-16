神導再創影史紀錄！諾蘭史詩新片《奧德賽》 首部全片IMAX膠卷拍攝

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》目前正如火如荼拍攝中，昨再傳出一個革命性的拍攝消息—「全片採用IMAX膠卷拍攝」，這在商業電影中尚屬首例。

諾蘭一向是IMAX的擁護者，從《黑暗騎士》三部曲、《星際效應》、《敦克爾克》、《TENET天能》等片，再到《奧本海默》，皆廣泛運用IMAX格式拍攝。不過，過去要用體積龐大、噪音大且不易操作的IMAX膠卷攝影機完成整部電影的拍攝，一直是難以實現的目標。

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克里斯多夫諾蘭（右二）新片《奧德賽》將全片採用IMAX膠卷拍攝。（資料照，UIP提供）

隨著《奧本海默》在IMAX銀幕上斬獲超過1.9億美金（約台幣57.19億元）、佔該片總票房近兩成的亮眼成績後，諾蘭向IMAX公司提出挑戰，要求改良攝影機，包括減輕重量、降低噪音，並解決70mm膠卷在掃描與後製處理上的問題，讓他在拍攝過程中能更輕鬆觀看每天拍攝的毛片。

IMAX執行長里奇蓋方週四（15日）在坎城舉行的公司年度午宴上表示，「克里斯打電話給我說：『如果你們能解決這些問題，我就全片用IMAX拍攝《奧德賽》。』我們現在就是在做這件事，他迫使我們重新思考這部分業務，包括膠卷記錄器與攝影機的設計。」

據悉，新款IMAX攝影機的噪音降低了約30%，這代表著諾蘭電影中觀眾熟知的「台詞難辨」問題或許將成為過去式，機身重量也顯著減輕，蓋方表示，新技術也讓每日毛片的處理更快速。目前這批新攝影機僅供諾蘭使用，但待他完成《奧德賽》後，IMAX計劃開放租借給其他導演使用。

克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》明年登場。（翻攝自X）

《奧德賽》由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，採用全新IMAX膠卷技術，首度將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。

電影主要卡司包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容，先前有報導指出該片成本高達2.5億美金（約台幣75.25億元），打平諾蘭目前成本最高的《黑暗騎士：黎明昇起》。《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映。

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