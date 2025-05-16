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娛樂 電影

廣瀨鈴暌違10年登坎城！《群山淡影》獲5分鐘掌聲逼哭松下洸平

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影《群山淡影》（暫譯，遠い⼭なみの光）入選第78屆坎城影展一種注目單元，女主角廣瀨鈴繼《海街日記》之後暌違10年再次來到坎城，備受矚目。英籍日裔的原作者石黑一雄則吐槽自己：「這部電影是改編自我25歲時寫的不才之作，但這樣的拙作也能被拍成好電影，這是電影界的奇蹟。」

廣瀨鈴暌違10年登上坎城，與當年青澀樣貌差很多。（歐新社）廣瀨鈴暌違10年登上坎城，與當年青澀樣貌差很多。（歐新社）

《群山淡影》是諾貝爾文學獎得主石黑一雄的處女作，該片由導演石川慶改編，找來廣瀨鈴、吉田羊、二階堂富美及松下洸平主演，入選本屆坎城的一種注目單元。電影在當地時間15日進行世界首映，全場響起5分鐘的掌聲，電影播畢後，廣瀨鈴、吉田羊、松下洸平、卡蜜拉愛子、三浦友和等演員的表情都看得出仍沉浸在電影的氛圍當中。

廣瀨鈴有感而發，表示在這樣特別的空間當中，更能夠感受到電影傳達出去的瞬間，這一幕令她印象深刻。廣瀨鈴上次來到坎城已經是2015年，隨著是枝裕和導演的《海街日記》正式亮相，當時她還只是跟著綾瀨遙、長澤雅美的可愛老么，如今已經是日本代表性女演員。

電影《群山淡影》原作者石黑一雄（左起）、吉田羊、卡蜜拉愛子、廣瀨鈴、松下洸平、三浦友和、導演石川慶在坎城影展亮相。（歐新社）電影《群山淡影》原作者石黑一雄（左起）、吉田羊、卡蜜拉愛子、廣瀨鈴、松下洸平、三浦友和、導演石川慶在坎城影展亮相。（歐新社）

廣瀨鈴稱，當年她對這個世界一無所知，只覺得自己很幸運，「10年後再次來到這裡，有很多感受和想法，整個城鎮為了電影而熱血沸騰的氣氛，這是只有在坎城才有的世界，我想要盡情享受、樂在其中。」至於首次參戰坎城的松下洸平，聽到觀眾長達5分鐘的掌聲相當感動，「能夠和大家一起完成一部作品，並用這樣的形式讓全世界的人看到，沒有什麼是比這個還要更大的榮耀了，我真的激動到快要流淚。」

導演石川慶也忍不住露出笑容，表示看到觀眾的表情差點要哭出來，能夠和團隊一起共享這個瞬間覺得太好了。原作者石黑一雄則說道：「從沒有想道自己在狹小的房間中寫出來的小說，竟然在坎城能夠受到熱烈的歡迎，我相信這是一部很棒的電影。」《群山淡影》將在9月5日於日本上映。

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