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娛樂 最新消息

當兵會中斷演藝事業？許常德這樣說 揭「閃兵」致命傷

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸3月被爆砸百萬重金逃兵，檢警14日再出手掃蕩，發現多名男星涉案，事實上，「免役」在演藝圈早非罕見，像是Energy全員、周杰倫、陳柏霖、朱孝天等人皆未服役，這讓網友相當好奇，當兵是否會中斷演藝事業？對此，音樂人許常德給出答案。

音樂人許常德認為，此次風波的致命點並非逃兵，而是「囂張」。（資料照）音樂人許常德認為，此次風波的致命點並非逃兵，而是「囂張」。（資料照）

演藝圈「閃兵風暴」持續延燒，就連先前免疫的男星都被輿論推至風口浪尖，這也讓網友相當好奇，為何當紅藝人都不想當兵？是否因此中斷演藝事業？對此，許常德今（16日）在臉書發文直言，不當兵也不一定能持續紅，這是兩件無關的事，不過，他也提出，可以思考有沒有更好的方法，讓藝人樂於當兵。

針對這次的風波，許常德表示，可以關注這些閃兵男星面對的態度及當初是什麼心態去逃，並點出致命的並非逃兵，而是「囂張」，囂張的人無視公平、責任和法律，以為錢能讓人乖乖配合讓自己高人一等，直言「如果有出現囂張的新事證，那會引爆集體的不滿，對不公不平的怒火。」

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