遭葛斯齊爆「砸40萬」閃兵 Mandy前夫喊告

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸3月被爆砸百萬重金逃兵，檢警14日再出手掃蕩，發現多名男星涉案，引起輿論譁然，狗仔葛斯齊趁勢踢爆，「Mandy」馬筱梅的前夫「Robert」鄭揚融也涉造假體檢躲兵役。對此，Robert駁斥不實指控，表示會蒐證提告。

葛斯齊（左）爆料「Robert」鄭揚融涉造假體檢躲兵役。（資料照、翻攝自IG）

葛斯齊14日在臉書曬出Robert先前爆料時出示的身分證照片，指出其「役別欄為空白」並說，據查證消息人所述，Robert免役的原因是心律不整，但事實卻是有找人頂替戴儀器，中間還有G姓介紹人指出，Robert尋求免役對策方案。

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葛斯齊指出，Robert先前出示的身分證「役別欄為空白」。（翻攝自臉書）

葛斯齊控訴，Robert涉嫌逃兵，指當時陪同體檢人表示，是在陽明醫院體檢，花了40萬找人頂替配戴儀器擺平免役。他也質疑，自己7日就向Robert查證涉嫌逃兵之事，對方到現在無任何回應，「檢調單位是否要查一查？」

針對葛斯齊的爆料，據《鏡週刊》報導，Robert回應，他不用當兵是近十年前的事，目前人在美國，不確定能否找到證明文件，但會針對不實謠言蒐證提告。

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