汪小菲明結婚！S媽首發聲「什麼世界」 懇求前女婿1事

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅將在17日補辦婚禮。對此，「S媽」黃春梅今（16日）在社群發文吐露心聲，提出她對前女婿的盼望，不過，先前的紛紛擾擾讓她忍不住寫下，「什麼世界什麼法律？」

汪小菲（左）明天結婚，S媽對此首度發聲。（翻攝自臉書）

S媽今天凌晨在臉書PO文抒發心情，「不知白天還是黑夜，打開窗簾一片漆黑，一個星期要消失了。」她也不忘替自己打氣，「為什麼走不出來？是我不夠努力，我必須得把小女兒（小S）拉出來，我的女婿（具俊曄）也是要走出來！」

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然而，明天就是汪小菲結婚的日子，S媽表示，「希望他們婚後能夠愛我的孫孫、熙媛用命生的孩子……」，值得注意的是，她在文末悲喊，「近在咫尺我卻不能看，什麼世界什麼法律？」讓網友看後相當難過，湧入留言區替她加油，紛紛留言表示，「徐媽媽加油！人在做天在看」、「我相信大S一定會默默在你身邊的！願妳可以健康快樂！」、「S媽，妳一定要過的好，長命百歲，妳們全家的善良，老天一定會善待妳們全家。」

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