周董也感動！昆凌90歲爺爺拚戰世壯運 報名5賽事

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025年「雙北世界壯年運動會」（簡稱世壯運）將於5月17日至30日盛大登場，吸引來自全球超過上萬名壯年選手參與。參賽名單中，一位高齡選手格外受到矚目，他是昆凌的90歲爺爺Quinlivan Laurence James，也是天王周杰倫的岳祖父。

昆凌90歲爺爺今年將參加世壯運，周杰倫去年曾曬出岳祖父跑步奪金牌的照片。（組合照，翻攝自IG）

Quinlivan Laurence James從年輕時就是運動好手，學生時期曾於澳洲高中田徑錦標賽中拿下鉛球冠軍。即便已高齡90歲，他仍持續投入訓練，去年（2024）曾參加台北市常青田徑國際錦標賽，在男子85歲組100公尺項目中，以20.53秒成績奪下冠軍，當時比賽畫面也被周杰倫親轉發並感動寫下「90歲，仍然不想輸」，展現對岳祖父的欽佩之情。

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如今，Quinlivan Laurence James再度投入競技賽事，正式報名今年的世壯運，將參加100公尺、200公尺短跑、標槍、鐵餅與鉛球等5項賽事，項目橫跨田徑與擲遠領域，堪稱本屆最資深的全能參賽者之一。根據中華民國常青田徑協會理事陳淑華表示，昆凌的爺爺早已開始積極備戰，體能與意志力都相當令人敬佩。

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