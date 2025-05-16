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娛樂 電視

劉詩詩戀上「理想型男神」 公開殘酷金句...戳破偶像劇粉紅泡泡

劉詩詩在《流金歲月》飾演的蔣南孫氣質溫婉，是標準理工界文青女神。（TVBS提供）劉詩詩在《流金歲月》飾演的蔣南孫氣質溫婉，是標準理工界文青女神。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉詩詩、倪妮、楊祐寧、董子健、楊玏主演的都市情感劇《流金歲月》，改編自亦舒經典小說，以劉詩詩、倪妮2位女主角的人生交錯為主軸，描繪一段橫跨青春與成年的深刻情誼，被網友封為「比戀愛還好看的神仙閨密線」。

楊祐寧在《流金歲月》飾演建築師王永正，是個冷靜內斂、才華出眾的理想型男神。（TVBS提供）楊祐寧在《流金歲月》飾演建築師王永正，是個冷靜內斂、才華出眾的理想型男神。（TVBS提供）

劉詩詩與倪妮首度合作就在《流金歲月》，兩人火花十足，劉詩詩飾演的「蔣南孫」氣質溫婉，是標準理工界文青女神，原本擁有精緻而穩定的人生，卻在父親事業崩盤後瞬間跌入谷底；倪妮飾演的「朱鎖鎖」則像行走江湖的生活派戰士，聰明、灑脫又嘴甜，雖然從小缺乏家庭溫暖，卻憑藉堅韌與機靈闖出一片天。

楊祐寧（左）在《流金歲月》與劉詩詩（右）上演慢熟系愛情。（TVBS提供）楊祐寧（左）在《流金歲月》與劉詩詩（右）上演慢熟系愛情。（TVBS提供）

劇中，劉詩詩遭逢變故時，倪妮陪她一起租房、分擔生活重擔；而當倪妮在職場受挫、情感失落時，劉詩詩也始終是她最堅定的後盾。兩人從青澀歲月的彼此扶持，到出社會後的相守相挺，倪妮一句：「如果一個人真的喜歡你，他會想都不想，就為你付出一切的。」不只說給戀愛對象聽，更像是對劉詩詩的友情告白，戳中無數觀眾的心。

倪妮在《流金歲月》飾演的朱鎖鎖，有如行走江湖的生活派戰士，聰明、灑脫又嘴甜。（TVBS提供）倪妮在《流金歲月》飾演的朱鎖鎖，有如行走江湖的生活派戰士，聰明、灑脫又嘴甜。（TVBS提供）

劉詩詩在《流金歲月》與倪妮閨密情深。（TVBS提供）劉詩詩在《流金歲月》與倪妮閨密情深。（TVBS提供）

除了細膩動人的女性情誼，劉詩詩與楊祐寧的愛情線也是劇中一大亮點。楊祐寧飾演建築師「王永正」，是個冷靜內斂、才華出眾的理想型男神，他與「蔣南孫」劉詩詩的感情並非一見鍾情，而是在現實壓力與個人成長中慢慢靠近、理解、攜手，演繹了一段沉穩而深情的現代愛情，也正如劇中一句話道出現實殘酷的共鳴感：「既要豐衣足食，又要兩情相悅，那是偶像劇。」讓人看得又甜又酸。《流金歲月》5月16日起，每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道播出。

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