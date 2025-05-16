喜劇女王戀上傻子村民太歪！年度最賣電影差點剪成限制級

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕超人氣電玩改編電影《MINECRAFT麥塊電影》以9.1億美金（約台幣274.54億元）暫居今年全球好萊塢電影冠軍寶座，將於5月20日於CATCHPLAY+ 飆速上架。

該片找來喜劇天王傑克布萊克神還原遊戲角色「專業蓋房人史蒂夫」，加上「水行俠」傑森摩莫亞搞笑飾演綽號「垃圾人」的電玩高手，帶領一群邊緣人在充滿想像力的方塊世界中找到回家的路。

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珍妮佛克莉姬在《MINECRAFT麥塊電影》飾演副校長。（CATCHPLAY+ 提供）

而全片最令人噴飯的橋段，莫過於美國資深女星、喜劇女王珍妮佛克莉姬飾演的副校長，竟與遊戲中的傻子村民Nitwit擦出意想不到的戀愛火花，庫里姬更大讚村民是最棒的銀幕情人，她說：「我完全沒料到自己會這麼暈。這些年來我和許多演員演過各種對手戲，激情戲也不少。但我得說，Nitwit絕對是有史以來最有魅力的銀幕情人，我真的被他撩到了。」

該片導演傑瑞德赫斯也大讚珍妮佛不愧是當代喜劇女王，甚至坦言她的即興發揮實在太狂太歪，差點就變成限制級版本，他笑說：「珍妮佛庫里姬根本是喜劇界女神般的存在，副校長跟村民約會的NG片段根本可以剪成一部限制級電影，可惜為了分級只能保留普級的內容。」

珍妮佛克莉姬在《MINECRAFT麥塊電影》與遊戲中的傻子村民Nitwit擦出意想不到的戀愛火花。（CATCHPLAY+ 提供）

而監製托菲弗蘭斯奧拉夫森也笑說：「整個拍攝最大的問題就是這場戲，大家本來都很專業，但只要珍妮佛忽然脫稿、即興演出，全場人員就會立刻開始爆笑，甚至笑到停不下來，現場直接失控！」

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