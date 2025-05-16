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娛樂 電影

阿湯哥「不可能」出任務近30年！自爆起點竟被主題曲吸引

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo 本月強檔片單接力登場，包括票房突破9億美元的《MINECRAFT麥塊電影》搶先版、黑馬動作喜劇《無痛先生》接連上架，由張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒主演的《女兒的女兒》也將於5月29日全台獨家上架。配合《不可能的任務：最終清算》上映更推出「阿湯哥」電影限時優惠活動，還有機會抽電影票。

湯姆克魯斯當年首度擔任製片並主演《不可能的任務》，笑說一開始是被主題曲吸引。（MyVideo提供）湯姆克魯斯當年首度擔任製片並主演《不可能的任務》，笑說一開始是被主題曲吸引。（MyVideo提供）

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯攜經典神作回歸，《不可能的任務：最終清算》將於明天上映，他日前出席英國電影協會（BFI）為他頒發榮譽院士獎舉辦的座談會，首度談及為何選擇《不可能的任務》作為他製片人身份的起點，笑說自己一開始是被主題曲吸引，「我真的超愛那首音樂，我覺得把冷戰時期的電視劇改編成動作電影，一定會很有趣。」

阿湯哥表示，真正吸引他的是這部作品帶來的發展可能性，「我想的是：我們能為《不可能的任務》做些什麼？我想讓動作、懸疑、敘事進化，並且注入更多情感。」為了實現對動作片的極致追求，他坦言花時間研究各種動作設計與攝影技巧，只為了不斷磨練自我、創造更震撼的動作畫面，「我研究特技與鏡頭，只為提升自己的能力，也開發新的技術。」也因此，每每特技動作都親自上陣的他，在《不可能的任務》系列才得以每一集都再創視覺新高峰。

《MINECRAFT麥塊電影》搶先版將於MyVideo上線。（MyVideo提供）《MINECRAFT麥塊電影》搶先版將於MyVideo上線。（MyVideo提供）

MyVideo強檔新片也接力上線，包括《MINECRAFT麥塊電影》、口碑爆棚的動作喜劇《無痛先生》，金馬影后張艾嘉領銜主演的《女兒的女兒》，還有《無線殺機》搶先版、《加菲貓：農場大冒險》、《小曉》、《四季戀歌》、《QUEER》等多樣類型強片也都陸續登場。

此外，動畫迷千萬別錯過《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》以及《名偵探柯南》系列電影，柯南迷盛讚MyVideo最齊全，再度掀起追劇與解謎熱潮！

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