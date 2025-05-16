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娛樂 電影

《星際寶貝：史迪奇》新舊幕後團隊竟是兩代家人 最新花絮藏洋蔥

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》最新幕後花絮發佈，直接洋蔥大放送！揭曉動畫原版和真人新版新舊兩版的幕後團隊竟是兩代家人，完全彰顯片中「歐哈納（OHANA）就是家人」的感人精神，並將夏威夷的迷人文化忠實地傳承。

《星際寶貝：史迪奇》動畫原版和真人新版新舊兩版的幕後團隊，竟是兩代家人。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》動畫原版和真人新版新舊兩版的幕後團隊，竟是兩代家人。（迪士尼提供）

最新幕後花絮凸顯音樂與歌曲作為全片靈魂的關鍵重要性，導演狄恩弗萊捨坎普便說：「音樂早已融入《星際寶貝：史迪奇》的靈魂之中。」參與原版音樂的夏威夷傳奇音樂家馬克凱里伊霍奧瑪魯，則萬萬沒想到在22年後還會為真人新版再度效力。

真人版《星際寶貝：史迪奇》依然有著「歐哈納就是家人」的感人精神。（迪士尼提供）真人版《星際寶貝：史迪奇》依然有著「歐哈納就是家人」的感人精神。（迪士尼提供）

同樣參與原版音樂的合唱指導琳奈爾布萊特，更有個命中注定的驚喜緣分，她22年前的年幼小兒子克里斯多夫布萊特，如今竟成新版編劇之一，而且小兒子還趁機向她「告白」：「這部作品就像是我寫給媽媽的情書，獻給她為我付出的一切！」即使母親節剛過，仍洋蔥大放送般令人秒噴淚！

另外，火星人布魯諾的兩個小姪子也繼承家族音樂才華血統、演唱改編貓王經典歌曲《燃燒的愛》，也輔佐了這份深刻傳承意味，他們兄弟的攜手合作，更也印證「歐哈納就是家人」的精神。《星際寶貝：史迪奇》將於5月22日佔領全台大銀幕。

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