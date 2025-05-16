晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專訪）吳卓源遭誤會放心底 預告下半年揭真相：水很深

〔記者廖俐惠／專訪〕Julia吳卓源首次演出劇情長片女主角，跨足電影圈，不過卻因為去年的感情風波失了焦，吳卓源接受專訪坦然回應，表示事情過去就是過去了，希望不要模糊電影焦點，不過她也有感而發：「背後的水很深，事情不是那麼簡單。」真相就藏在她下半年會推出的新歌裡面。

吳卓源在《搜查瑠公圳》中演出女主角、記者秀秀，與男主角朱軒洋飾演的警察在片中一同找真相。她坦言自己是很容易焦慮的人，要接下這麼大的挑戰有些崩潰，因為相較於創作音樂可以關在房間與團隊們溝通，在電影裡面她只是一個小螺絲釘，需要靠所有人的努力才能完成這部電影，對她來說拍電影與做音樂是兩個世界。

吳卓源宣傳電影《搜查瑠公圳》，臉上貼OK蹦，竟是被貓咪抓傷。（記者陳奕全攝）吳卓源宣傳電影《搜查瑠公圳》，臉上貼OK蹦，竟是被貓咪抓傷。（記者陳奕全攝）

相較其他人都是經驗老道的演員，吳卓源顯然是個菜鳥，她擔心台詞背不好、該如何用對的情緒傳遞情感，所幸劇組的夥伴都很幫忙她，給了她很多信心、安慰及鼓勵，讓她好好放鬆去呈現秀秀這個角色。吳卓源特別感謝李雪，在片場唱歌跳舞，氛圍好自然她就不緊張了。

李雪則透露，其實朋友得知吳卓源要演戲，曾經提出質疑「吳卓源會不會演戲啊？」但最後看到成果，李雪對吳卓源的表現讚譽有加。吳卓源則坦言多少會擔心被觀眾質疑演技，「不過我在拍攝過程中盡力了，第一次演女主角、戲分這麼多，之後有機會再多去學習演戲，表演這部分我很願意去嘗試。」

片中的記者秀秀勇往直前、不顧一切為了達到目的，吳卓源表示自己與秀秀大不同，個性比較Chill、lay back（輕鬆、自在或隨性）一點，當自己崩潰難過、遭遇挫折時，會選擇自己消化、壓抑，不想要去麻煩別人，而家人的陪伴就是她最大的慰藉及鼓勵，「Just do the best you can and try your best.」盡力去做是家人對她的教導。

去年她的感情爭議掀起軒然大波，吳卓源被問到此事，表示事情已經過去了，「每個人都有立場，想要去跟風不跟風，每個人都可以站在自己想要選擇的那一邊，很多事情背後水很深，所以不代表所有人…就像這一部片一樣，不是那麼簡單去找真相，後面有太多細節、層面去尋找最後的答案，事情永遠不是那麼簡單，很多事情都是有兩面。」

吳卓源自認在演戲是個菜鳥，擔心會影響到其他劇組夥伴。（記者陳奕全攝）吳卓源自認在演戲是個菜鳥，擔心會影響到其他劇組夥伴。（記者陳奕全攝）

面對遭到誤會的態度，吳卓源表示，「很多事情我不是太喜歡講出來，我比較放在內心裡。」她表示，會將想講的話放在自己的作品，像是前陣子推新專輯，就放了很多自己的心境在裡面，接下來下半年的新歌大家可以期待。被問到解答是否就在歌曲裡面？吳卓源表示認同。

吳卓源感謝粉絲對她不離不棄，她會呈現更好的樣貌給大家。（記者陳奕全攝）吳卓源感謝粉絲對她不離不棄，她會呈現更好的樣貌給大家。（記者陳奕全攝）

吳卓源坦言，現在比較少看社群網友的留言，目前社群平台也交給公司經營，對她來說現階段重心放在演唱會以及電影，不過她知道粉絲們對她的支持，「很開心，謝謝他們一直都在」。吳卓源也表示珍惜每個工作機會，保持良好的心態去面對工作。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中