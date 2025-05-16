（專訪）吳卓源遭誤會放心底 預告下半年揭真相：水很深

〔記者廖俐惠／專訪〕Julia吳卓源首次演出劇情長片女主角，跨足電影圈，不過卻因為去年的感情風波失了焦，吳卓源接受專訪坦然回應，表示事情過去就是過去了，希望不要模糊電影焦點，不過她也有感而發：「背後的水很深，事情不是那麼簡單。」真相就藏在她下半年會推出的新歌裡面。

吳卓源在《搜查瑠公圳》中演出女主角、記者秀秀，與男主角朱軒洋飾演的警察在片中一同找真相。她坦言自己是很容易焦慮的人，要接下這麼大的挑戰有些崩潰，因為相較於創作音樂可以關在房間與團隊們溝通，在電影裡面她只是一個小螺絲釘，需要靠所有人的努力才能完成這部電影，對她來說拍電影與做音樂是兩個世界。

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吳卓源宣傳電影《搜查瑠公圳》，臉上貼OK蹦，竟是被貓咪抓傷。（記者陳奕全攝）

相較其他人都是經驗老道的演員，吳卓源顯然是個菜鳥，她擔心台詞背不好、該如何用對的情緒傳遞情感，所幸劇組的夥伴都很幫忙她，給了她很多信心、安慰及鼓勵，讓她好好放鬆去呈現秀秀這個角色。吳卓源特別感謝李雪，在片場唱歌跳舞，氛圍好自然她就不緊張了。

李雪則透露，其實朋友得知吳卓源要演戲，曾經提出質疑「吳卓源會不會演戲啊？」但最後看到成果，李雪對吳卓源的表現讚譽有加。吳卓源則坦言多少會擔心被觀眾質疑演技，「不過我在拍攝過程中盡力了，第一次演女主角、戲分這麼多，之後有機會再多去學習演戲，表演這部分我很願意去嘗試。」

片中的記者秀秀勇往直前、不顧一切為了達到目的，吳卓源表示自己與秀秀大不同，個性比較Chill、lay back（輕鬆、自在或隨性）一點，當自己崩潰難過、遭遇挫折時，會選擇自己消化、壓抑，不想要去麻煩別人，而家人的陪伴就是她最大的慰藉及鼓勵，「Just do the best you can and try your best.」盡力去做是家人對她的教導。

去年她的感情爭議掀起軒然大波，吳卓源被問到此事，表示事情已經過去了，「每個人都有立場，想要去跟風不跟風，每個人都可以站在自己想要選擇的那一邊，很多事情背後水很深，所以不代表所有人…就像這一部片一樣，不是那麼簡單去找真相，後面有太多細節、層面去尋找最後的答案，事情永遠不是那麼簡單，很多事情都是有兩面。」

吳卓源自認在演戲是個菜鳥，擔心會影響到其他劇組夥伴。（記者陳奕全攝）

面對遭到誤會的態度，吳卓源表示，「很多事情我不是太喜歡講出來，我比較放在內心裡。」她表示，會將想講的話放在自己的作品，像是前陣子推新專輯，就放了很多自己的心境在裡面，接下來下半年的新歌大家可以期待。被問到解答是否就在歌曲裡面？吳卓源表示認同。

吳卓源感謝粉絲對她不離不棄，她會呈現更好的樣貌給大家。（記者陳奕全攝）

吳卓源坦言，現在比較少看社群網友的留言，目前社群平台也交給公司經營，對她來說現階段重心放在演唱會以及電影，不過她知道粉絲們對她的支持，「很開心，謝謝他們一直都在」。吳卓源也表示珍惜每個工作機會，保持良好的心態去面對工作。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

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