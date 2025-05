（專訪）吳卓源遭誤會放心底 預告下半年揭真相：水很深

〔記者廖俐惠/專訪〕Julia吳卓源首次演出劇情長片女主角,跨足電影圈,不過卻因為去年的感情風波失了焦,吳卓源接受專訪坦然回應,表示事情過去就是過去了,希望不要模糊電影焦點,不過她也有感而發:「背後的水很深,事情不是那麼簡單。」真相就藏在她下半年會推出的新歌裡面。

吳卓源在《搜查瑠公圳》中演出女主角、記者秀秀,與男主角朱軒洋飾演的警察在片中一同找真相。她坦言自己是很容易焦慮的人,要接下這麼大的挑戰有些崩潰,因為相較於創作音樂可以關在房間與團隊們溝通,在電影裡面她只是一個小螺絲釘,需要靠所有人的努力才能完成這部電影,對她來說拍電影與做音樂是兩個世界。

吳卓源宣傳電影《搜查瑠公圳》,臉上貼OK蹦,竟是被貓咪抓傷。(記者陳奕全攝)

相較其他人都是經驗老道的演員,吳卓源顯然是個菜鳥,她擔心台詞背不好、該如何用對的情緒傳遞情感,所幸劇組的夥伴都很幫忙她,給了她很多信心、安慰及鼓勵,讓她好好放鬆去呈現秀秀這個角色。吳卓源特別感謝李雪,在片場唱歌跳舞,氛圍好自然她就不緊張了。

李雪則透露,其實朋友得知吳卓源要演戲,曾經提出質疑「吳卓源會不會演戲啊?」但最後看到成果,李雪對吳卓源的表現讚譽有加。吳卓源則坦言多少會擔心被觀眾質疑演技,「不過我在拍攝過程中盡力了,第一次演女主角、戲分這麼多,之後有機會再多去學習演戲,表演這部分我很願意去嘗試。」

片中的記者秀秀勇往直前、不顧一切為了達到目的,吳卓源表示自己與秀秀大不同,個性比較Chill、lay back(輕鬆、自在或隨性)一點,當自己崩潰難過、遭遇挫折時,會選擇自己消化、壓抑,不想要去麻煩別人,而家人的陪伴就是她最大的慰藉及鼓勵,「Just do the best you can and try your best.」盡力去做是家人對她的教導。

去年她的感情爭議掀起軒然大波,吳卓源被問到此事,表示事情已經過去了,「每個人都有立場,想要去跟風不跟風,每個人都可以站在自己想要選擇的那一邊,很多事情背後水很深,所以不代表所有人…就像這一部片一樣,不是那麼簡單去找真相,後面有太多細節、層面去尋找最後的答案,事情永遠不是那麼簡單,很多事情都是有兩面。」

吳卓源自認在演戲是個菜鳥,擔心會影響到其他劇組夥伴。(記者陳奕全攝)

面對遭到誤會的態度,吳卓源表示,「很多事情我不是太喜歡講出來,我比較放在內心裡。」她表示,會將想講的話放在自己的作品,像是前陣子推新專輯,就放了很多自己的心境在裡面,接下來下半年的新歌大家可以期待。被問到解答是否就在歌曲裡面?吳卓源表示認同。

吳卓源感謝粉絲對她不離不棄,她會呈現更好的樣貌給大家。(記者陳奕全攝)

吳卓源坦言,現在比較少看社群網友的留言,目前社群平台也交給公司經營,對她來說現階段重心放在演唱會以及電影,不過她知道粉絲們對她的支持,「很開心,謝謝他們一直都在」。吳卓源也表示珍惜每個工作機會,保持良好的心態去面對工作。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

