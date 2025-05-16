（專訪）吳卓源會演戲？首扛電影女主角吐焦慮：我盡力了

吳卓源首次擔綱電影長片女主角，坦言十分焦慮。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕Julia吳卓源首次擔綱電影長片女主角，在《搜查瑠公圳》中飾演記者秀秀，被朱栢康拖行、勒脖樣樣來，吃了不少苦頭。不過吳卓源甘之如飴，笑說「真實感受到痛、掙扎，比較好進入狀況」，且她是越演越上癮，希望未來也能夠有演戲的機會。

吳卓源獲得張永正認證用心又認真。（記者陳奕全攝）

吳卓源雖然曾演出過《愛情城事》，不過該片是由多個短篇組成的電影，《搜查瑠公圳》才算是吳卓源首次擔綱電影女主角的作品。她不諱言接這部戲感到很焦慮，知道這是一個很大的挑戰而崩潰，不過很開心可以跟大家一起完成這部作品。在片中飾演其長官的張永正，則大讚吳卓源十分認真，常常看到她在一旁看劇本，「大家只要記住她的用心和專業，其它的不用記。」

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吳卓源跨出舒適圈，從歌手轉型成為演員。（記者陳奕全攝）

記者問得直接「歌唱得好好的，為何想拍電影？」畢竟吳卓源堪稱金曲製造機，是不少人的KTV首選。吳卓源表示，其實一直都想要演戲，「剛好這部戲前置給了我很多時間去準備，不管是上表演課還是跟導演對很多東西去塑造角色、討論，我心裡也會安心些。」

實際投入電影拍攝，吳卓源表示十分困難，因為在創作音樂、歌手的角色上，她握有掌控權，聯手團隊、製作人一起完成一張專輯，「但是在電影裡面，我只是一小小的一部分，要把故事呈現出來，要靠所有人的努力放在一起，才能完成這部電影，對我來說像兩個世界。」

吳卓源感謝李雪（左）的陪伴，李雪的歡樂讓她消除緊張。（記者陳奕全攝）

李雪透露，朋友當初得知吳卓源要演戲，曾經提出質疑「吳卓源會不會演戲啊？」但最後看到成果，李雪對吳卓源的表現讚譽有加。吳卓源則坦言多少會擔心被觀眾質疑演技，「不過我在拍攝過程中盡力了，第一次演女主角、戲分這麼多，之後有機會再多去學習演戲，表演這部分我很願意去嘗試。」

畢竟演戲的經驗值還不足，吳卓源很擔心會影響到其他人，煩惱台詞背不好，又該如何用對的情緒去傳遞，所幸幕前幕後的夥伴都給她很多信心、安慰及鼓勵，讓她心情放鬆，把秀秀這個角色做到最好。吳卓源特別感謝李雪，在一旁跳舞把氣氛變得很好。

李雪認為，不要緊張，就能自然演繹出來，氛圍有安全感，也會相信自己多一點。不過李雪在片中飾演遭到分屍的家暴受害者，本應該沉重卻叫大家放輕鬆，十分有反差，李雪自誇：「因為我是名專業的的演員！」吳卓源也爆料，李雪殺青那天有一場在水裡的戲，搞得相當狼狽，沒想到一拍完就立刻熱舞，李雪則解釋：「因為要下班了…」

李雪在片場熱舞，逗樂吳卓源。（記者陳奕全攝）

李雪、吳卓源在片中皆遭到朱栢康施暴，兩人身上都有瘀青、皮肉傷，吳卓源表示：「我也是被拖來拖去、掐脖子！」她認為，真實的感受到痛，才能呈現出秀秀想要掙扎且逃跑的狀況。

此次有演出電影的機會，吳卓源表示自己是抱著學習的態度來與大家交流，目標就是努力做好自己的部分，現階段雖然有音樂要去完成，但未來完全不排斥演戲，希望有機會能夠踏入戲劇表演的領域。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

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