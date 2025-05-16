韓國閃兵團！宋承憲張赫「假尿」裝腎病 全被抓進去當兩年兵

2004年的韓國閃兵案，讓宋承憲（左）、張赫兩大男神道歉。（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國2004年爆發震驚社會的閃兵案，韓流男神宋承憲、張赫及韓在錫等人皆是用尿液造假、裝腎病，最後通通被抓到，到軍營當兩年的大頭兵。張赫在節目上坦言非常後悔，真的知道錯了；至於宋承憲也發出道歉信，坦言擔心因為入伍，就得停止演藝活動兩年多，怕會影響工作才選擇欺騙大家，讓大家失望了。

張赫透過尿液造假來閃兵，最後還是被抓到。（翻攝自YouTube）

韓團VIXX的Ravi前程大好，也栽在了閃兵上，他在2023年遭指控以5000萬韓元（約台幣107萬元）透過兵役仲介，假借患有癲癇以逃避兵役，甚至還上演昏倒的戲碼，「裝病」以獲得免疫證明，最後得以以社會服務要員（類似替代役）服役。事情東窗事發，Ravi上傳道歉文，宣布退出VIXX，從此消失在演藝圈。

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宋承憲閃兵，表示讓大家失望了。（翻攝自YouTube）

Ravi因閃兵身敗名裂。（達志影像）

另一個饒舌歌手Nafla在《Show Me The Money 777》獲得冠軍，則是為了提早退伍，竟假裝自己精神疾病惡化，狂看醫生，但都把藥放在家裡，甚至強迫公務人員偽造出勤紀錄，其實都沒有上班，最後Nafla被判處1年2個月、緩刑2年。

最慘的莫過於歌王劉承俊，在入伍前夕取得美國綠卡、放棄韓國國籍，同年遭到韓國政府下令禁止入境，官司至今仍在纏訟中，長達23年都沒有踏上韓國土地過。

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