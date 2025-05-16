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娛樂 日韓

NCT127悠太新歌MV有台灣！SM急下架「塗掉國旗」

「NCT127」日本成員中本悠太新歌《TWISTED PARADISE》，重新上架之後，我國國旗已經消失不見。（翻攝自YouTube）「NCT127」日本成員中本悠太新歌《TWISTED PARADISE》，重新上架之後，我國國旗已經消失不見。（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣男團「NCT127」今年3月才在林口連唱兩天，日本成員中本悠太最近推出新歌《TWISTED PARADISE》，沒想到MV竟然出現我國國旗，雖然畫面不到1秒，但仍被眼尖的網友發現，MV重新上架後，已經把國旗塗掉。

「NCT127」日本成員中本悠太新歌《TWISTED PARADISE》，原本有個大大的中華民國國旗。（翻攝自YouTube）「NCT127」日本成員中本悠太新歌《TWISTED PARADISE》，原本有個大大的中華民國國旗。（翻攝自YouTube）

中本悠太在13日推出日文新歌《TWISTED PARADISE》，MV還是由蜷川實花執導，MV當中身穿白衣的他後方閃過各種畫面，沒想到出現的一張畫面卻觸動中國網友敏感神經；原來是群眾當中，有一名女性高舉著中華民國國旗，不過畫面之快，如果沒有按暫停可能根本不會被發現。就這樣短短不到1秒的畫面，瞬間讓中國社群輿論炸鍋，怒罵其經紀公司SM沒有好好檢查。

「NCT127」日本成員中本悠太新歌《TWISTED PARADISE》，重新上架之後，我國國旗已經消失不見。（翻攝自YouTube）「NCT127」日本成員中本悠太新歌《TWISTED PARADISE》，重新上架之後，我國國旗已經消失不見。（翻攝自YouTube）

中本悠太是NCT127的日本成員。（翻攝自IG）中本悠太是NCT127的日本成員。（翻攝自IG）

MV在上線6小時後，於SMTWON的YouTube頻道上架，在台灣時間15日晚間才終於上架，當然中華民國國旗已經消失不見，對網友來說似乎也不意外，「此地無銀三百兩」的行為，讓不少台灣網友感到失望，「SM這操作我不懂」、「真的把國旗拿掉了笑死，SM你真的，我不懂」、「台灣是佛地魔吧」。

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