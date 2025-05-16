台語歌后孫淑媚陷姐弟戀 小20歲連晨翔撩出心動火花

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語歌后孫淑媚在新戲《拜六禮拜》遇上小她20歲的連晨翔，展開一段天雷勾動地火的戀愛。孫淑媚坦言私下沒被這麼小的弟弟追求過，但對於年紀差異並不介意，「只要視覺上不要差太多，相信緣分會做出合理的安排」。

孫淑媚（右）在《拜六禮拜》劇中跟小20歲的連晨翔來電。（華視、公視台語台提供）

不過孫淑媚苦笑說自己單身太久，「已經忘記怎麼談戀愛」，還自嘲：「就算真的交了男朋友，對方可能也會覺得自己像是單身。」認為已經無法給對方怦然心動的戀愛感。

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丁寧（左）在《拜六禮拜》母胎單身47年，竟遇戀愛怪咖劉書宏。（華視、公視台語台提供）

而丁寧劇中母胎單身47年，戲外則和外籍老公馬修結婚15年，談到與另一半的摩擦時，丁寧坦言自己與老公也有很多觀念不同的地方，但如果要對婚姻負責，就要努力學習平衡彼此的狀況，這也是與人相處最困難的地方，丁寧也不忘告白老公：「我們有一輩子的時間慢慢磨合。」

《拜六禮拜》用最溫柔的色調，陪伴觀眾一起從紛擾中學習釋懷。自6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

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