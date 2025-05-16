晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台語歌后孫淑媚陷姐弟戀 小20歲連晨翔撩出心動火花

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語歌后孫淑媚在新戲《拜六禮拜》遇上小她20歲的連晨翔，展開一段天雷勾動地火的戀愛。孫淑媚坦言私下沒被這麼小的弟弟追求過，但對於年紀差異並不介意，「只要視覺上不要差太多，相信緣分會做出合理的安排」。

孫淑媚（右）在《拜六禮拜》劇中跟小20歲的連晨翔來電。（華視、公視台語台提供）孫淑媚（右）在《拜六禮拜》劇中跟小20歲的連晨翔來電。（華視、公視台語台提供）

不過孫淑媚苦笑說自己單身太久，「已經忘記怎麼談戀愛」，還自嘲：「就算真的交了男朋友，對方可能也會覺得自己像是單身。」認為已經無法給對方怦然心動的戀愛感。

丁寧（左）在《拜六禮拜》母胎單身47年，竟遇戀愛怪咖劉書宏。（華視、公視台語台提供）丁寧（左）在《拜六禮拜》母胎單身47年，竟遇戀愛怪咖劉書宏。（華視、公視台語台提供）

而丁寧劇中母胎單身47年，戲外則和外籍老公馬修結婚15年，談到與另一半的摩擦時，丁寧坦言自己與老公也有很多觀念不同的地方，但如果要對婚姻負責，就要努力學習平衡彼此的狀況，這也是與人相處最困難的地方，丁寧也不忘告白老公：「我們有一輩子的時間慢慢磨合。」

《拜六禮拜》用最溫柔的色調，陪伴觀眾一起從紛擾中學習釋懷。自6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中