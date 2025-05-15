i-dle五人全續約 公司寵到爆「這兩樣」都+1

韓國人氣女團i-dle（原名（G）I-DLE）5名成員全都順利與Cube完成續約。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle（原名（G）I-DLE）5名成員全都順利與Cube完成續約，成軍7年的她們也正積極打造新專輯《[iD]》。以全新團名重新出發的i-dle最近上《全知干預視角》也透露，因為續約順利，公司也超寵她們，每個成員都多派了1位專屬經紀人，還送上每人1輛車，幸福感也跟著加倍。

Cube公司替i-dle的每個成員都派了1位專屬經紀人。（翻攝自MBC）

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Cube公司也提供每位成員獨自的移動車輛。她們在《全知干預視角》曝光自己在車上做什麼。（翻攝自MBC）

2018成軍的i-dle最近參加《全知干預視角》，隊長小娟透露自己很開心：「這次續約不容易，我們沒有解散」。成員們也把經紀人和藝人之間的互動都抖出來，從她們的談話當中很明顯可以感受到Cube對她們的疼愛。成員們說，現在每個人都有自己的專屬經紀人以及移動車輛，她們甚至會在車子上進行美容、保養等日常。

i-dle成員積極為出道7週年打造新專輯。（翻攝自IG）

隊長小娟在Minnie的新家也感性說：i-dle是我們5個人一起創造的。成員們聽到這句話都感動不以，留下開心的眼淚。

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