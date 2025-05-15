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娛樂 最新消息

（影）田中圭「嘴上功夫」了得！甜讚《命中注定》Non這一點

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《我命中注定的飯店》改編小說家柚木麻子人氣小說，找來人氣女星Non演出集瘋狂與多變於一身的女主角加代子一角，近來身陷不倫風暴的田中圭也有演出。

日片《我命中注定的飯店》「學長」田中圭（左）Non完美接住導演的節奏。（天馬行空提供）日片《我命中注定的飯店》「學長」田中圭（左）Non完美接住導演的節奏。（天馬行空提供）

Non此次火力全開，以各種復古又浮誇的百變造型登場，傳神演繹不得志、心懷不滿的情緒化作家形象，從端莊的和服淑女造型、艷麗的舞廳禮服造型、親切可愛的飯店服務員造型，到冷豔時尚的短髮作家造型等都難不倒她。

Non在片中與大前輩瀧藤賢一你來我往的鬥智，讓人好氣又好笑，讓一旁看好戲的「學長」田中圭大呼過癮，並分享，「有一場戲，Non要講一大段很長的台詞，她不但精準完成，還完美地接住了導演的節奏」，透露現場所有人都忍不住為她鼓掌叫好！

日片《我命中注定的飯店》Non（右）以各種復古又浮誇的百變造型登場。（天馬行空提供）日片《我命中注定的飯店》Non（右）以各種復古又浮誇的百變造型登場。（天馬行空提供）

原著作家柚木麻子對Non的出色表現大表肯定，直呼「超乎預期」，她坦言，在拍攝期間看著演員們精彩的演出，不時會想起當年剛在文壇出道的自己，幾度差點落淚。

她特別指出，「尤其看見Non所飾演的加代子自己跑書店宣傳作品，然後拚命討好書店店員橋本愛的那場戲，我真的忍不住掉下眼淚！」《我命中注定的飯店》於23日在台上映。

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