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小A辣憶當兵往事 女裝照洩漏竟成「熱潮」

小A辣在進行變性手術前已經服完兵役。（資料照，記者陳奕全攝）小A辣在進行變性手術前已經服完兵役。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張宇嫺／台北報導〕台灣演藝圈近日「閃兵」醜聞連環爆，多位藝人被警方約談。許多藝人以及網紅的服役情況也受到關注，許多人紛紛在社群上PO出自己當兵時期的舊照「以示清白」，其中跨性別網紅小A辣也曬出自己的退伍令以及昔今對比照，分享當年當兵時期的趣事。

小A辣在進行變性手術之前就已經服完兵役，她在社群上貼出自己的退伍令以及對比照，分享當年要入伍前，媽媽因為她的性向而擔心她在軍中被欺負，然而她表示，「真的好幸運，當時的班長、學長還有同梯弟兄都對我超好，照顧有加，讓我在軍中感受到家的溫暖。」

小A辣曬出今昔對比照。（翻攝自Threads）小A辣曬出今昔對比照。（翻攝自Threads）

另外，小A辣還特別提到一件「趣事」，當年同梯弟兄看到她的女裝照，以為是她的女朋友，殊不知聽到小A辣說照片中的人是自己，大家都驚呆了！「沒想到後來這變成一個『熱潮』，很多人都跟我要照片，甚至把我的照片放進他們的識別證後面。

小A辣在社群發文。（翻攝自Threads）小A辣在社群發文。（翻攝自Threads）

後來小A辣在2020年完成變性手術後，便得到免役證明，從此不須再被教召，但一年的軍旅生活也變成她難忘的回憶。

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