鍾欣凌激戰人夫「慘被元配賞巴掌」 揭露私密感情觀

電話粥煲到爸爸抓狂，鍾欣凌笑談初戀「不會想復合」。（公視台語台、華視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌在新戲《拜六禮拜》不只大膽跟主管林俊逸滾床，還被元配怒甩巴掌，尺度大開顛覆以往形象。在最新預告中，她和初戀李李仁重逢，現實生活中，她大學一年級時碰到初戀，談到第一次談戀愛時只能靠打電話聊天或是傳BBcall煲愛，常與對方聊到半夜，笑說：「有時候爸爸晚上起床上廁所，卻發現我還沒睡，他就會十分抓狂。」

而劇中的鍾欣凌雖然遇到初戀，才剛剛陷入重逢的粉紅泡泡，現實卻一巴掌打醒她，猛然發現初戀根本還沒和老婆離婚。戲外，重逢初戀有沒有動過復合念頭？她斬釘截鐵回「不會」，畢竟各有各的家庭了，看到彼此安好就好。

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李李仁在《拜六禮拜》飾演鍾欣凌的初戀。（公視台語台、華視提供）



此外，戲中她總是被愛情拋棄，但鍾欣凌卻表示，現實中的她絕對會「不到黃河心不死」，大方坦承如果一直沒找到愛情的話，就會無止盡的去尋找，去各大廟宇拜拜求緣分或是請大家介紹，一定要找到就對了！《拜六禮拜》自6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

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