晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鍾欣凌激戰人夫「慘被元配賞巴掌」 揭露私密感情觀

鍾欣凌激戰人夫「慘被元配賞巴掌」 揭露私密感情觀電話粥煲到爸爸抓狂，鍾欣凌笑談初戀「不會想復合」。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌在新戲《拜六禮拜》不只大膽跟主管林俊逸滾床，還被元配怒甩巴掌，尺度大開顛覆以往形象。在最新預告中，她和初戀李李仁重逢，現實生活中，她大學一年級時碰到初戀，談到第一次談戀愛時只能靠打電話聊天或是傳BBcall煲愛，常與對方聊到半夜，笑說：「有時候爸爸晚上起床上廁所，卻發現我還沒睡，他就會十分抓狂。」

而劇中的鍾欣凌雖然遇到初戀，才剛剛陷入重逢的粉紅泡泡，現實卻一巴掌打醒她，猛然發現初戀根本還沒和老婆離婚。戲外，重逢初戀有沒有動過復合念頭？她斬釘截鐵回「不會」，畢竟各有各的家庭了，看到彼此安好就好。

鍾欣凌激戰人夫「慘被元配賞巴掌」 揭露私密感情觀李李仁在《拜六禮拜》飾演鍾欣凌的初戀。（公視台語台、華視提供）

此外，戲中她總是被愛情拋棄，但鍾欣凌卻表示，現實中的她絕對會「不到黃河心不死」，大方坦承如果一直沒找到愛情的話，就會無止盡的去尋找，去各大廟宇拜拜求緣分或是請大家介紹，一定要找到就對了！《拜六禮拜》自6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中