說好的「社會責任」呢？ 大根昔嗆薔薔自己閃兵

大根在《麻辣天后宮》認為關於大麻議題薔薔應謹記自己有社會責任。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕檢警繼藝人王大陸之後再度展開偵查，第二波「閃兵藝能團」收網果然發現多名藝人涉案，包括威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。大根6年前曾在《麻辣天后宮》談論大麻議題時，質疑薔薔身為公眾人物應有社會責任，如今從泰國返台就到案說明閃兵，打臉來的又急又快。

薔薔討論大麻議題時，認為可以透過不同角度探討，被大根洗臉。（翻攝自臉書）

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大根昨（14）從泰國回台後即到案說明，後以20萬元交保離開地檢署，不過，網友卻挖出6年前大根在《麻辣天后宮》節目中，討論大麻議題。當時女星薔薔認為可以透過理性討論大麻的合法化及社會定位，當時大根認為薔薔在社群發言恐對青少年產生誤導，並直言討論焦點應放在「為什麼台灣會禁止大麻」，而非單純與已合法化的國家比較。當時大根還說：「我是認為啦，妳有妳的社會責任」。

藝人大根（中）訊後20萬元交保。（資料照，記者朱沛雄攝）

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大根被捲入閃兵案第一時間，他人在國外並矢口否認自己閃兵，後來才透過經紀公司發出聲明稿，表示願意配合司法調查。聲明中也表示「大根在2023年間，思慮不周循醫療機構申請免役，造成社會不良示範，將配合一切偵辦。」

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