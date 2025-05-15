準歌王公開取樣機秘辛 國中翹課為了效法「他」

「北流雲」舉辦講座，邀請呂士軒分享創作靈感及心法。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流推出「北流雲取樣機2.0」升級版，上週末舉辦體驗活動，並邀請剛入圍金曲華語歌王的呂士軒擔任客座導師。呂士軒分享製作時常從「聲音」本身獲得靈感，例如他竟曾在單曲《二周目》中加入「整骨」的聲音，又或是路邊隨錄的聲響等，令現場學員受益許多。

「北流雲」舉辦講座，邀請呂士軒分享創作靈感及心法。（北流提供）

「北流雲」是北流長期推動的音樂教育計畫，涵蓋音樂詞曲、演奏、製作、錄音、混音等領域，期望透過講座與課程，吸引更多對音樂產業有興趣的人實際投入其中。而由北流雲團隊開發的創作工具「取樣機」，在今年推出全新升級的2.0版本，不僅功能更完整、操作更直覺，也為初學者量身打造友善的介面。

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呂士軒與大家分享自己如何使用取樣機，他透露自己的創作之路始於「MC HotDog」熱狗，「那時想學他唱歌，產生興趣後於是開始自己寫，國中不上課，常在鑽研。後來因為爸爸生病，開始把它當成認真的事來做，學習、練習變得很重要。」

「北流雲」舉辦講座，邀請呂士軒分享創作靈感及心法。（北流提供）

提到創作過程，呂士軒也鼓勵在場的學員不要侷限自己的想像，生活中的各式聲響，也許都能成為創作的關鍵。聊到單曲〈二周目〉，呂士軒笑說：「其實當時我在歌曲裡面加入了『整骨』的聲音，而且不說其實沒人聽得出來，感覺放在歌曲很適合，好像折斷了什麼的聲音。」這首歌中，他也將嗩吶、開車踩油門的聲音，以及好友DJ賴皮在演出時一段感性發言都放入，他以此為範例，希望大家在創作時都能保持開放的心。

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