（影）i-dle成員舒華喜歡「S」？ 賣關子：很快見面

甜美的舒華還強調她最喜歡「S」，讓很多粉絲猜測她台灣代言又要增加。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女團i-dle（原名（G）I-DLE）出道邁入第7年，台灣成員葉舒華近日出現在運動品牌的台灣官方粉絲社群，還神神秘秘給出3個關鍵字：舒適、時尚、S。甜美的舒華還強調她最喜歡「S」，讓很多粉絲猜測她台灣代言該不會又要增加了？

影片中舒華開心的向大家打招呼，還俏皮說：「我突然登場，聽說大家都很驚呀」影片中穿著白色T恤、卡其色短褲，感覺非常休閒。舒華也透露：「Neverland準備好了嗎？我們會常常見面喔！」

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舒華魅力橫跨時尚、美妝、包款、配件，可說是全方位時尚寵兒。（翻攝自IG）

目前舒華手上已經有2個台灣品牌代言，都是甜酷風格，先前她也曾經代言過韓國彩妝品牌，可見舒華魅力橫跨時尚、美妝、包款、配件，可說是全方位時尚寵兒。

舒華所屬韓團i-dle正在積極準備新專輯《[iD]》。（翻攝自IG）

除了舒華本人帶來好消息之外，i-dle五位成員也全數完成續約，成軍7年的「（G）-IDLE」除了將團名改為「i-dle」外，也積極準備推出全新專輯《[iD]》。

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