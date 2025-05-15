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Andy懶理「出入聲色場所」風波 出發環島自信喊讚

Andy被指控與家寧交往期間出入聲色場所。（翻攝自IG）Andy被指控與家寧交往期間出入聲色場所。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber團體「眾量級」成員Andy近日被指控與家寧交往期間出入聲色場所，還有熟識的網紅爆料他「其實沒那麼無辜」，消息在社群間掀起熱議。面對各種未具名爆料，他心情似乎不受影響，出發環島。

相關新聞：Andy爆交往家寧期間出入聲色場所 經紀人回應了

Andy經紀人透過媒體低調回應：「Andy老師已於先前澄清影片中清楚說明立場，針對不具名人士與黑函的相關爆料，我們不再做任何回應，謝謝關心。」有粉絲留言力挺，認為應給予當事人空間，也有人希望Andy能再度出面說清楚。

Andy懶理出發環島自信喊讚。（翻攝自IG）Andy懶理出發環島自信喊讚。（翻攝自IG）

而Andy本人似乎不受風波影響，今在IG限時動態分享即將展開環島之旅。可以看到他身穿白T、黑色運動外套與寬褲，肩背後背包、腳踩球鞋，神情輕鬆站在機車旁，對著鏡頭喊道：「各位朋友，準備出發去環島，Yes！」並露出燦爛笑容，高舉大拇指比讚，整體狀態看來相當穩定，似乎想以行動回應風波。

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