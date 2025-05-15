小賈斯汀破產了？ 違約金高達台幣7.2億急賣「這個」

加拿大歌手小賈斯汀日前爆出瀕臨破產，更急售音樂版權。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前爆出瀕臨破產，更急售音樂版權。因為急著要錢，他和經紀人斯庫特布勞恩（Scooter Braun）關係也降至冰點，幾乎破裂。

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根據紀錄片《TMZ調查：賈斯汀比伯怎麼了》透露，小賈斯汀在2022年時取消《Justice》巡迴演唱會，可是他已經向主辦單位AEG收取4000萬美金（約新台幣12.1億元）預付金，臨時喊卡造成違約，故須償還AEG2400萬美金（約新台幣7.2億元）違約金，這也讓小賈斯汀的財務吃緊。

小賈斯汀因取消《Justice》巡迴演唱會虧欠大筆違約金。（翻攝自IG）

原本經紀人斯庫特的公司Hybe願代償債務，且小賈斯汀也先簽署文件，承諾會在10年內分期償還，但小賈斯汀付了一期債務後，就開始賴帳。根據斯庫特方面的說法，小賈斯汀團隊根本沒錢還債，但小賈斯汀本人則否認「沒錢」的說法，解釋「賈斯汀的債務經理在檢視帳目後，發現斯庫特超支佣金2600萬美元（約新台幣7.9億元）」。

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小賈斯汀團隊指控經紀人斯庫特欠他錢，但斯庫特否認，指小賈斯汀還反欠他100萬美金。（翻攝自IG）

為釐清真相，Hybe進行內部審計，顯示斯庫特不但沒有超支，還「少收」了，小賈斯汀還欠斯庫特100萬美金（約新台幣3000萬元），只是斯庫特一直沒向小賈斯汀追討。兩邊說法各異的狀況下，就成了一筆糊塗帳，只能出動第三方獨立審計公司。

小賈斯汀急急出售音樂版權，償還大筆違約金。（翻攝自IG）

外傳小賈斯汀早在2022年12月就決定出售音樂版權，斯庫特卻勸他別太早出售，至少等到2023年1月再賣，如此可享有稅務上的優惠，但小賈斯汀債務火燒屁股，眼看破產在即，堅持以2億美金（約新台幣60.8億元）出售版權。

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