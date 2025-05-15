高雄「KT POP」拼盤福利超豪華！7組韓團炸世運主場館

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025 KT POP」超強韓流盛典將於31日在高雄世運主場館盛大舉行，由男神池昌旭獻出主持初體驗，集結超人氣女團IVE、Mark（GOT7）、MONSTA X小分隊共7組韓星接續演出，演出陣容亮眼外，福利更是堪稱「史上最豪華！」

韓國女團IVE。（友善的狗提供）

今年「凡購票入場參加KT POP演唱會的觀眾，皆可憑門票免費領取限量精美帆布袋乙個（市值NT$499），內含KT POP全陣容海報，另外今（15）再釋出新福利，包括Mark、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）、IVE、UNIS各三組後台拍照，每組10人，共120名額；ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii、池昌旭各增加10張親筆簽名海報，共40張。

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池昌旭。（友善的狗提供）

特別的是，此次搶看彩排福利不斷加碼，7組明星總計60分鐘彩排，一共1480名觀眾與髮香區對偶像的近距離應援，只要購買任一價位門票，即有抽獎機會。

主辦單位表示，KT POP 將全面打破傳統拼盤式演唱會時間短暫、表演內容單純、甚至以遊戲填充時數的既定模式，重新定義拼盤演出的現場體驗。

韓團MONSTA X 小分隊 SHOWNU、HYUNGWON。（友善的狗提供）

另外，此次演出中，每組藝人皆將至少帶來6首完整曲目（KiiiKiii為4首曲目）的精彩演出，壓軸演出Mark將帶來9首曲目驚喜回饋粉絲，展現十足誠意與舞台魅力。

韓團GOT7成員Mark Tuan。（友善的狗提供）

為提供更流暢觀演體驗，現場亦安排高鐵左營站與高雄國家體育場的接駁專車，輕鬆直達會場，台鐵高鐵也協調加開班次，解決交通煩惱；「2025 KT POP」演唱會購票可洽KKTIX、全家Famiport。

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