泫雅坦承婚後「幸福肥」 只因一句話開始除刺青

泫雅去年與男星龍俊亨閃婚。（翻攝自IG）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國女星泫雅過去曾以女團Wonder Girls以及4minute出道，有著「性感小野馬」的稱號，深受粉絲喜愛，去年（2024）她與男星龍俊亨閃婚，令粉絲震驚。婚後，泫雅不時也會社群上放閃，過得相當幸福。

泫雅上YT節目宣傳，以及分享自己近期的生活。（翻攝自YT）

近日，泫雅推出新專輯回歸，也登上Youtube節目《龍塔羅》宣傳，節目上泫雅被主持人李龍真問到婚後是不是有些「幸福肥」，她坦言確實有，自己是聽了別人的建議因健康考量而變胖一點，但卻因此跳舞時感覺比以往笨重，所以最近還是決定開始減肥。

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泫雅過去身上有相當多刺青，而最近開始將它們雷射去除。（翻攝自YT）

在節目上，泫雅也分享自己近期的生活，她透露她近一年來就開始逐漸將自己身上的刺青雷射去除，全因媽媽的一句「要不要試著用乾淨的身體生活看看」，前後目前做了四次療程，目前正在休養中，但對於療程的心得，泫雅表示「真的好痛！」。

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