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娛樂 最新消息

紀明陽半夜錄影精神滿滿 揭從葉啟田時期養成「夜貓生活」

紀明陽（中）錄影到半夜依舊神采奕奕。（中視提供）紀明陽（中）錄影到半夜依舊神采奕奕。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》再度邀請「演藝圈創作人第一把交椅」紀明陽登場，主持人康康見到大師便笑說：「我的年紀剛好是他的一半！」引來許志豪笑虧：「那老師不就上百歲了？」康康解釋純粹是形容老師資歷深厚、體力過人，「跟我們錄影到半夜還精神奕奕」。紀明陽透露，自己過去幫葉啟田錄音，早已習慣從半夜12點工作到清晨5點，「錄影對我來說完全不是問題。」

沈建豪（右）與方順吉一起飆唱〈絕情風雨〉同台圓夢。（中視提供）沈建豪（右）與方順吉一起飆唱〈絕情風雨〉同台圓夢。（中視提供）

當集來賓包括方順吉、郭婷筠、蘇宥蓉、吳俊宏等人，紀明陽特別提到方順吉的經典曲〈翹腳髯嘴鬚〉曾創下百萬銷售佳績，與江蕙並列台語唱片雙霸主。節目中，方順吉與沈建豪合唱〈絕情風雨〉，竟勾起31年前MV女主角蕭玉芬的回憶殺，讓現場氣氛感性滿溢。

吳俊宏（右）請陳隨意教他溫柔的「柔」字怎發音結果笑料百出。（中視提供）吳俊宏（右）請陳隨意教他溫柔的「柔」字怎發音結果笑料百出。（中視提供）

此外，許志豪為了呼應翁鈺鈞所唱的〈七老八十〉，選唱〈同心行同路〉大玩告白戲碼，還對女方頻比愛心、放送秋波，閃到觀眾直呼「夠了啦！」而節目最後，陳孟賢、陳隨意、許志豪合唱〈朋友情〉時也笑料百出，鹿港腔教發音鬧出大烏龍，逗得全場笑聲不斷。

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