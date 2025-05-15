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古裝男神拍仙俠劇「造型最好看的一次」 劉詩詩狂讚：像巧克力

劉詩詩（左）、張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩（左）、張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「愛奇藝星艦計畫」《淮水竹亭》日前於新加坡濱海灣金沙MARQUE舉辦特別放映，女主角劉詩詩首次參與海外宣傳，並在現場榮獲了「愛奇藝海外大使」稱號。

劉詩詩出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩（左）、張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩（左）、張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍攜手驚喜嘉賓吳宣儀、翟瀟聞亮相，分享拍攝趣事與幕後故事。演員們也開心體驗了新加坡當地的語言文化與特色水果。談及此次角色與過往作品最大的不同，張雲龍笑言：「應該算是我古裝造型最好看的一次，把我這個年齡最有魅力的樣子畫出來了。」

張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

翟瀟聞表示，此次角色挑戰極大，「特別苦吧！不是在哭，就是在去哭的路上。」而被問到與角色的相似之處，他大膽回：「帥！」一句話引發現場哄堂大笑，隨即自我調侃：「個性不像，真的只有這麼一點像。」張雲龍在一旁笑稱：「你真的馬上要火遍東南亞了！」吳宣儀也忍不住笑著提醒：「謙虛一點。」

劉詩詩出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

現場互動氣氛熱烈，劉詩詩在回答「如果搭檔是食物會是什麼？」的趣味提問時，形容張雲龍飾演的王權弘業像「巧克力」，並解釋：「是很有力量的那種。」張雲龍則幽默回應：「還有八塊！」現場笑聲不斷。

張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

此外，吳宣儀更驚喜清唱原創作品，甜美歌聲令粉絲大飽耳福。演員們誠意滿滿的分享與自然親切的互動，讓活動現場氣氛溫馨熱烈，展現戲裡戲外的絕佳默契。

張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

《淮水竹亭》自上線以來，因其細膩動人的情感敘事與唯美東方視覺風格，迅速贏得國際觀眾熱烈反響。首播週登頂14個國家地區的人氣榜單；同時在國際影視社區MyDramaList取得開分8.4的評分，迅速成為熱門討論劇集。根據Google Trends數據顯示，《淮水竹亭》在美國市場搜尋熱度表現突出，與《無憂渡》《榜單著》等熱門影集共同躋身趨勢榜單，在台灣、新加坡、印尼、泰國等亞洲市場同樣保持高度關注。

劉詩詩（左）、張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩（左）、張雲龍出席愛奇藝星艦計畫。（愛奇藝國際站提供）

口碑方面，《淮水竹亭》也得到了各地媒體的廣泛關注與好評。台灣媒體誇讚演技陣容夢幻，除了劉詩詩、張雲龍兩位主演的亮眼表現外，配角也是「神仙打架」。劇集熱播後，主演劉詩詩的Instagram帳號迅速暴增10萬粉絲，體現出該劇及主演在國際市場的強勁熱度與號召力。

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