曹西平稱當兵經驗買不到 直言：車銀優還提早當兵

包括陳大天、陳零九、威廉等人都被檢調約談涉嫌閃兵。（本報合成圖／資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈出現「閃兵團」，第一波為男星王大陸砸百萬涉嫌偽造假病歷，檢警展開第二波搜查，又發現包含：威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙等人有躲避兵役嫌疑。演藝界大前輩曹西平今（15）也在社群發文，指當兵的經驗是用錢買不到的。

曹西平回憶自己當兵的經驗，覺得學到許多社會上無法習得的經驗。（翻攝自臉書）

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曹西平指自己當兵的日子學到很多，且他當兵的時代都是2～3年的兵役，還有很多人抽到「金馬獎」（指金門與馬祖），從新兵訓練中心到受訓結業、分派下部隊，能讓人學習適應不同單位、不同環境，有些技能還必須通過考試才能去，曹西平在藝工隊每天起床都要訓練拉筋跟發音，還有舞蹈老師的舞台訓練、幕後搬運道具、化妝、梳頭髮，什麼都要學。過年除夕也要表演，還要四處跑，金門、馬祖、澎湖、每個離島都得去，曹西平還記得最遠曾到南沙群島表演。

「臉蛋天才」車銀優想提前入伍，造成話題。（翻攝自IG）

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有人認為藝工隊是涼缺，曹西平不以為然，「藝工隊不是涼缺，韓國藝人不管你多紅都要去當兵（兩年），韓國藝人逃避兵役的下場你們可以去查一下 聽說車銀優提早要去當兵？」曹西平認為藝工隊的日子很充實，讓他跑遍所有單位與鄉鎮，此生難忘。他還記得退伍後第一次站上張小燕當時超火紅的綜藝節目《綜藝一百》，曹西平的歌舞表演讓每個人都驚艷，完全不像新人，節目播出隔天就爆紅，這些經驗在社會上根本學不到。

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