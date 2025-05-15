李㼈「捲行車糾紛」曬影片自清 騎士私訊道歉內容曝

李㼈日前與一名機車騎士發生交通爭執。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人李㼈日前在新北汐止開車時，與一名機車騎士發生交通爭執，起因是道路施工導致他無法直行，只好臨時左轉，沒想到卻因此引來對方攔車理論。李㼈隨後在臉書還原整起事件，公開行車紀錄器畫面與騎士道歉訊息。

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李㼈早前表示，事發當時是在汐止同興路下橋處，原本應直行的路段因施工被封閉，只剩左轉可行。就在他左轉時，卻遇到一輛機車突然停在車旁攔下他，對方疑似因裝有行車記錄器而挑起爭端，讓他懷疑是「故意找碴」博取關注。不過，李㼈強調自己沒跟對方起口角，只冷靜地問：「你有事情嗎？」

李㼈曬出網友道歉私訊。（翻攝自臉書）

事件引發討論後，李㼈貼出對方傳來的私訊，道歉內容指出他誤會李㼈要違規直行，才會上前擋車，並強調並非蓄意針對或抹黑。對方也表示已主動聯絡平台下架影片，希望平息誤會，更向李㼈致歉：「真的沒有想要害您被網友撻伐。」

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