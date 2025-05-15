晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李㼈「捲行車糾紛」曬影片自清 騎士私訊道歉內容曝

李㼈日前與一名機車騎士發生交通爭執。（資料照，記者陳奕全攝）李㼈日前與一名機車騎士發生交通爭執。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人李㼈日前在新北汐止開車時，與一名機車騎士發生交通爭執，起因是道路施工導致他無法直行，只好臨時左轉，沒想到卻因此引來對方攔車理論。李㼈隨後在臉書還原整起事件，公開行車紀錄器畫面與騎士道歉訊息。

相關新聞：李㼈爆行車糾紛無奈嘆「被狗咬」  校花女兒曝光私下真面目

李㼈早前表示，事發當時是在汐止同興路下橋處，原本應直行的路段因施工被封閉，只剩左轉可行。就在他左轉時，卻遇到一輛機車突然停在車旁攔下他，對方疑似因裝有行車記錄器而挑起爭端，讓他懷疑是「故意找碴」博取關注。不過，李㼈強調自己沒跟對方起口角，只冷靜地問：「你有事情嗎？」

李㼈曬出網友道歉私訊。（翻攝自臉書）李㼈曬出網友道歉私訊。（翻攝自臉書）

事件引發討論後，李㼈貼出對方傳來的私訊，道歉內容指出他誤會李㼈要違規直行，才會上前擋車，並強調並非蓄意針對或抹黑。對方也表示已主動聯絡平台下架影片，希望平息誤會，更向李㼈致歉：「真的沒有想要害您被網友撻伐。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中